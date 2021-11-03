台中大甲區公所北側綠地增設體健設施 可運動休閒

台中市大甲區公所北側綠地使用率不高，市議員吳敏濟多次會勘爭取體健設施，今天邀市府養工處及在地居民舉辦使用說明會，教導民眾正確使用方法，吳敏濟呼籲市府應多開闢綠地及廣設體健設施，提供市民使用，讓台中市成為一座宜居且健康的城市。

住在附近的居民陳換表示，以前只能在公園散步，因此向市議員吳敏濟反映，希望能在空地增加一些可以運動的設備，感謝議員爭取這麼多的體健設施，以後就能邀親朋好友一同來這裡運動休閒。

市議員吳敏濟多次邀集建設局養工處現場會勘，建置6組體健設施及石椅4組，吳敏濟今邀養工處及居民舉辦啟用說明會，專業技師表示，這6種不同的體健設施可提供小孩及大人做全身性的肌肉運動，石椅則是提供市民乘坐休息用，並於現場示範新設體健設施正確使用方法。

建設局海線工程隊隊長蘇佳禾表示，感謝吳敏濟議員關心居民健康數次會勘爭取經費，設置體健設施，包含伸腰伸背器、漫步機、扭腰機、腹肌板及高低槓以及石椅，總經費63萬，工程現已全部完工並已驗收完成，歡迎民眾能多使用。

吳敏濟表示，工程完成後市民就能利用早晚時間到此運動休閒，連等車民眾也能來舒展筋骨，他也呼籲公所職員可利用休息時間來此鍛鍊一下身體。