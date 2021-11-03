快訊

直播／今本土、死亡案例再+0 新增境外移入7例

從軍訓教官升到上將的傳奇...國防部前部長湯曜明逝世 享壽81歲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中大甲區公所北側綠地增設體健設施 可運動休閒

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中大甲區公所北側綠地增設體健設施供運動休閒，市議員吳敏濟今天和相關單位辦說明會。圖／市議員吳敏濟提供
台中大甲區公所北側綠地增設體健設施供運動休閒，市議員吳敏濟今天和相關單位辦說明會。圖／市議員吳敏濟提供

台中市大甲區公所北側綠地使用率不高，市議員吳敏濟多次會勘爭取體健設施，今天邀市府養工處及在地居民舉辦使用說明會，教導民眾正確使用方法，吳敏濟呼籲市府應多開闢綠地及廣設體健設施，提供市民使用，讓台中市成為一座宜居且健康的城市。

住在附近的居民陳換表示，以前只能在公園散步，因此向市議員吳敏濟反映，希望能在空地增加一些可以運動的設備，感謝議員爭取這麼多的體健設施，以後就能邀親朋好友一同來這裡運動休閒。

市議員吳敏濟多次邀集建設局養工處現場會勘，建置6組體健設施及石椅4組，吳敏濟今邀養工處及居民舉辦啟用說明會，專業技師表示，這6種不同的體健設施可提供小孩及大人做全身性的肌肉運動，石椅則是提供市民乘坐休息用，並於現場示範新設體健設施正確使用方法。

建設局海線工程隊隊長蘇佳禾表示，感謝吳敏濟議員關心居民健康數次會勘爭取經費，設置體健設施，包含伸腰伸背器、漫步機、扭腰機、腹肌板及高低槓以及石椅，總經費63萬，工程現已全部完工並已驗收完成，歡迎民眾能多使用。

吳敏濟表示，工程完成後市民就能利用早晚時間到此運動休閒，連等車民眾也能來舒展筋骨，他也呼籲公所職員可利用休息時間來此鍛鍊一下身體。

甲安埔地區都市計畫公園、綠地、兒童遊樂場、廣場、體育場等5項公共設施用地面積28.24公頃，現已開闢面積16.44公頃，開闢率只有58.21％，吳敏濟呼籲市府應多開闢綠地，並在已開闢的綠地上廣設體健設施。

台中大甲區公所北側綠地增設體健設施供運動休閒，市議員吳敏濟今天和相關單位辦說明會。圖／市議員吳敏濟提供
台中大甲區公所北側綠地增設體健設施供運動休閒，市議員吳敏濟今天和相關單位辦說明會。圖／市議員吳敏濟提供

台中市 都市計畫 體育

延伸閱讀

大甲殯儀館守靈嘗盡夏熱冬冷 民政局：將花17億建新館

淡水飯店爽占公地害人車爭道 市府擴增人行道還地於民

路樹遮號誌路燈...高雄養工處稱「沒錢可處理」議員：太誇張

影／外埔氣化電廠卡卡 禾山林霸氣補助稻稈團隊百萬元

相關新聞

彰化喬友大火至今5個月 行政調查結果縣府下午說明

彰化喬友大樓大火釀4死22傷慘劇，事發至今五個月還未對外公布真相，讓死傷者家屬不能接受，今天殉職消防員家屬、消防員工作權...

爆閃燈與反光背心 守護台中山城長輩晨運安全

季節即將入冬，晝短夜長的日子來臨，習慣晨間早起及傍晚散步運動的長者，常因身上穿著亮度不足，造成汽車駕駛人未注意行人而發生...

台中天津路曬衣節來了！ 6、7日萬件銅板服飾任你挑

天津路曬衣節來了！台中市天津路服飾商圈管理委員會今天宣布，6、7日兩天假日將舉辦為期兩天的「2021天津曬衣節」活動，除...

台中大甲區公所北側綠地增設體健設施 可運動休閒

台中市大甲區公所北側綠地使用率不高，市議員吳敏濟多次會勘爭取體健設施，今天邀市府養工處及在地居民舉辦使用說明會，教導民眾...

25日來票選心目中的台中十大伴手禮 202家報名創新高

「2022第十三屆台中市十大伴手禮票選活動」已截止報名，共202家報名創新高。台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊表示，...

台中電競嘉年華今年設「不老組」 盧秀燕比畫直呼有趣

台中電競嘉年華11月19日到21將在弘光科技大學電競館登場，第3天周日賽程更結合現下最夯的Ganker EX機器人格鬥遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。