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台中電競嘉年華今年設「不老組」 盧秀燕比畫直呼有趣

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中電競嘉年華19日起在弘光科大登場。圖／市府新聞局提供
台中電競嘉年華19日起在弘光科大登場。圖／市府新聞局提供

台中電競嘉年華11月19日到21將在弘光科技大學電競館登場，第3天周日賽程更結合現下最夯的Ganker EX機器人格鬥遊戲，舉辦全民盃交流賽，廣邀市民組隊參賽。市長盧秀燕今在記者會，穿戴搖控裝置，操控機器人偶，看著機器人跟隨出拳，直呼有趣，今年還有「不老組」電競賽事，邀全民瘋電競。

剛拿下全運會電競賽事史上第一面金牌的台中代表隊(即弘光獵鷹戰隊)及個人賽金牌盧彥竣、銀牌李承杰，也現身記者會現場，號召校園電競好手，齊聚一堂角逐台中電競嘉年華賽事。

主辦單位台中市運動局祭出總獎金39萬，獎勵獲獎戰隊。 台中電競嘉年華開辦3年來首度頒發賽事獎金，拿下金牌的賽隊可拿到10萬元獎助學金。

市長盧秀燕說，台中市力推電競產業，從教育線上、產業到舉辦賽事，不斷耕耘。今年與弘道及弘光科大合作，辦理不老電競賽事，希望在台中將電競推展為全民運動，邀請市民一起參加電競嘉年華活動。

運動局長李昱叡表示，台中電競今年大放異彩，一舉奪下全運會兩金一銀，成為拿下第一面全國運電競獎牌的城市，弘光科技大學是這次奪金的台中代表隊主場，預估將吸引各方強隊來競賽，賽況不比全運會遜色，高手對戰而目前校園盃報名大爆炸，比原訂目標多出一倍。

台中電競嘉年華11月底登場，更邀請多名電玩實況主及人氣網紅為活動站台，包括林檸檬、歐安、翊婕、噗噗屁屁、小饅頭、聶小倩、祐妹等，3天賽事由弘光科技大學多遊系團隊轉播，專業主播賽評有電競微媽寶JR、Multy莫提、Raby瑞比及阿尺YR進行賽事轉播，電競產學合作將成為電競嘉年華一大亮點。

賽事將在台中電競嘉年華臉書粉絲專頁、Yahoo!奇摩遊戲專區及YouTube三大平台同步直播，祭出筆電、手遊手機等大獎，邀民眾共襄盛舉。可上「台中電競嘉年華」活動FB粉專查詢。

金牌 弘光科技大學 盧秀燕

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