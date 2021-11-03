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台中電競嘉年華11月登場 盧秀燕打造電競酷城市
「2021台中電競嘉年華」11月19日至21日在弘光科技大學登場，今年有校園盃「英雄聯盟」、「傳說對決」及明星網紅交流賽等競技賽事，還有Switch遊戲、經典電玩街機，以及時下最夯的「Ganker EX 機器人格鬥交流賽」等體驗活動，精采可期。
台中市長盧秀燕表示，台中致力發展電競產業，每年編列預算舉辦電競嘉年華，並結合學校、產業界電競資源，打造台中成為電競酷城市。
台中市運動局今天舉辦「2021台中電競嘉年華FUN電城市：競潮崛起」宣傳活動，盧秀燕與今年全國運動會首屆電子競技項目團體賽「英雄聯盟」拿下金牌團隊和個人賽「爐石戰記」包辦金銀牌的優秀電競好手及網紅檸檬均一起宣傳，盧也現場操作體驗「Ganker EX 機器人」互動遊戲，感受新興電競的科技魅力。
盧表示，台中致力發展電競運動，舉辦許多賽事和建立平台，培養許多好手，台中不只辦理賽事，也積極與學校合作，已有將近10個電競相關科系陸續成立。感謝各界的幫忙及努力，今年台中電競成績大放異彩，在全運會一舉奪下兩金一銀，11月中下旬電競嘉年華全國電競高手將齊聚一堂。
運動局長李昱叡說，電子競技運動已被列為亞運、全國運動會競賽項目，市府積極推展電競運動，更強調全民參與互動，今年由運動局與弘道老人福利基金會首次合辦的「不老電競大賽」將於11月28日在弘光科技大學電競館展開；「台中市英雄聯盟市長盃」也將接續登場，歡迎全台民眾踴躍參加。
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