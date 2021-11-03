喬友大火4日追思會 殉職消防員家屬盼公布調查報告

喬友大樓殉職消防員家屬及消防員工作權益會等團體，今天前往縣府邀請縣長王惠美參加喬友大火明天的追思晚會並公布調查報告，彰化縣政府秘書長賴振溝接下邀請函但未承諾縣長會出席。

彰化喬友大樓在今年6月發生大火造成4死，其中1名死者為彰化縣消防局消防隊員陳志帆，消防員工作權益促進會明天將舉辦喬友大火追思晚會，消防員工作權益促進會、時代力量彰化縣議員吳韋達以及殉職消防員陳志帆的家屬今天前往縣政府，邀請縣長王惠美出席追思晚會，也要求縣府公布喬友大火的調查報告。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇說，高雄城中城大火造成46人死亡，高雄市政府立即公布調查報告，喬友大樓火警發生4個多月，針對死者家屬以及促進會要求公告調查報告，縣府先是以「偵查不公開、中央調查中」等理由卸責推拖，後來才在中央要求下才說要公布調查報告。

朱智宇指出，死者家屬希望縣府公開說明火警發生原因以及處理過程，但縣府只是派人以一對一的方式和家屬說明，但面對家屬提出的問題，都以「偵查不公開」回答，他希望縣長王惠美或是2位副縣長能出席明天的追思晚會。

陳志帆的父親也說，先前副縣長林田富帶領消防局人員要跟他們說明，但卻沒有準備任何書面資料，他們提出的許多疑問也都無法回答，副縣長卻跟他們說，「你們只是在浪費我們的時間」，讓他氣不過反嗆副縣長說，家屬也是要請假才能來參加說明，讓他對縣府很失望。

由於一直等不到縣府派人出面回應，陳爸爸以及消防員工作權益促進會等團體，轉往縣府側門，想要進入縣府當面邀請人在縣府出席記者會的王惠美參加追思晚會，卻被大批員警擋在門口不得其門而入。

吳韋達則拿著擴音器對人在縣府出席記者會的王惠美說，縣長可以選擇把門關起來，不聽民眾的聲音，可以不管喬友大樓火警死者以及殉職消防員希望了解真相的訴求，對強調自己是縣長媽媽的王惠美來說很諷刺。

縣府原本派出秘書接邀請函但被拒絕，最後由縣府秘書長賴振溝接下邀請函，但賴振溝也不敢承諾縣長會出席明天的追思晚會。

縣府發出新聞稿則指出，今天下午2時會召開記者會，公布喬友大樓火警的行政調查報告。