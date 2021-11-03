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南投縣活化竹山天梯風景區 本周日再度委外經營

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣竹山天梯風景區再度順利委外經營，將於11月7日上午10時重新開放。記者黑中亮／攝影
南投縣竹山天梯風景區再度順利委外經營，將於11月7日上午10時重新開放。記者黑中亮／攝影

竹山天梯是全台第一座觀光吊橋，梯子吊橋橫跨縱深百公尺的太極峽谷，素有「西部太魯閣」之稱，本月起再度順利委外經營，將於11月7日上午10時重新開放，縣長林明溱表示，疫情已趨緩，歡迎大家來南投「森」呼吸，消費200元以上，更可參加「南投玩很大．千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，周周抽10萬元現金。

南投觀光處長陳志賢指出，竹山鎮梯子吊橋風景區號稱「難如登天的竹山天梯」，為全台第一座階梯式索橋的吊橋，全長136公尺，共有208階，兩端落差高達20公尺，也是觀望太極峽谷的最佳位置，園區步道來回約4公里，沿途有青龍瀑布、人面石、飛來石等壯麗景觀，20多年前日本技師以當地道路危險，設計在加走寮溪上興建階梯式吊橋，一舉成名。

南投縣風管所表示，竹山大鞍山區因加走寮溪湍急切割堅硬砂岩層，造就山勢雄偉的峽谷流水景觀，整修完成後，因為竹山天梯地點偏遠，管理上需投入大量人力、物力，不得不自11月1日起由研之泉國際企業有限公司經營管理，11月7日正式開園，將推出「暢遊竹鹿套票」、「山林祕境套票」及「竹山樂遊套票」等多組電子旅遊套票，並與溪頭自然教育園區聯合推出「竹鹿悠遊聯票」，最高優惠享83%。

南投縣政府表示，未來竹山天梯每周二休園，票價全票200元（可抵園區消費150元）、優待票80元（可抵園區消費50元），停車場則採計次收費，汽車每次100元，機車每次50元。購票資訊請至「南投好好玩」網站

南投縣竹山天梯風景區再度順利委外經營，將於11月7日上午10時重新開放。記者黑中亮／攝影
南投縣竹山天梯風景區再度順利委外經營，將於11月7日上午10時重新開放。記者黑中亮／攝影

南投 吊橋 疫情

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