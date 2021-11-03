聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投縣活化竹山天梯風景區 本周日再度委外經營
竹山天梯是全台第一座觀光吊橋，梯子吊橋橫跨縱深百公尺的太極峽谷，素有「西部太魯閣」之稱，本月起再度順利委外經營，將於11月7日上午10時重新開放，縣長林明溱表示，疫情已趨緩，歡迎大家來南投「森」呼吸，消費200元以上，更可參加「南投玩很大．千千萬萬獎不完」發票登錄抽獎活動，周周抽10萬元現金。
南投觀光處長陳志賢指出，竹山鎮梯子吊橋風景區號稱「難如登天的竹山天梯」，為全台第一座階梯式索橋的吊橋，全長136公尺，共有208階，兩端落差高達20公尺，也是觀望太極峽谷的最佳位置，園區步道來回約4公里，沿途有青龍瀑布、人面石、飛來石等壯麗景觀，20多年前日本技師以當地道路危險，設計在加走寮溪上興建階梯式吊橋，一舉成名。
南投縣風管所表示，竹山大鞍山區因加走寮溪湍急切割堅硬砂岩層，造就山勢雄偉的峽谷流水景觀，整修完成後，因為竹山天梯地點偏遠，管理上需投入大量人力、物力，不得不自11月1日起由研之泉國際企業有限公司經營管理，11月7日正式開園，將推出「暢遊竹鹿套票」、「山林祕境套票」及「竹山樂遊套票」等多組電子旅遊套票，並與溪頭自然教育園區聯合推出「竹鹿悠遊聯票」，最高優惠享83%。
南投縣政府表示，未來竹山天梯每周二休園，票價全票200元（可抵園區消費150元）、優待票80元（可抵園區消費50元），停車場則採計次收費，汽車每次100元，機車每次50元。購票資訊請至「南投好好玩」網站
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言