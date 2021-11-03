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彰化喬友大火至今5個月 行政調查結果縣府下午說明

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府祕書長賴振溝代表接下明天舉辦的喬友大火追思會邀請函。記者林敬家／攝影
彰化縣府祕書長賴振溝代表接下明天舉辦的喬友大火追思會邀請函。記者林敬家／攝影

彰化喬友大樓大火釀4死22傷慘劇，事發至今五個月還未對外公布真相，讓死傷者家屬不能接受，今天殉職消防員家屬、消防員工作權益促進會等人再度在縣府廣場抗議，家屬抨擊縣府9月召開說明會官員態度不佳，對於家屬提問始終甩鍋，彰化縣府表示，今天下午2點將召開記者會，針對喬友大樓火災行政調查公開說明。

家屬與基層多次要求公布調查未得到回應，今天到縣府外舉布條抗議外，也邀縣長王惠美參加明天舉辦的追思會，面對訴求，但同時間王惠美在府內參加活動未出面，形成室內活動祥和，場外抗議聲不斷局面，最後由秘書長賴振溝出面接下邀請函，但未能保證會有人代表出席。

彰化縣消防局表示，喬友大樓火災事件後，縣府啟動相關行政調查作業，火災原因鑑定報告、火災報告書、火災搶救報告書等資料依既有規定如期完成，報請函送各上級單位、司法單位在案。消防局向消防員殉職家屬辦理2次說明會，另外副縣長林田富也親自率領相關局處向消防員殉職家屬辦理說明會。

消防局也說，因該案有消防人員殉職，內政部依據消防法成立「災害事故調查委員會」，鑑於內政部曾函示相關調查人員應予保密，縣府基於謹慎並尊重「災害事故調查委員會」函示內容，除配合上級機關調查、司法單位偵辦外，均採取保密方式辦理。

殉職消防員陳志帆的父親陳貴森今天胸前戴著兒子生前上班出勤的密錄器，他表示，9月縣府對家屬召開說明會，副縣長林田富帶領局處官員一字排開卻沒提供任何資料，他提問火場雲梯車出勤時間序、氧氣瓶等問題，都以「偵查不公開」、「司法偵辦」被回絕，問到最後，得到「你們只是在浪費時間」的回應，讓他傷心又氣憤，不能接受縣府態度。

消防員工作權益促進會秘書長朱智宇說，近日高雄市政府城中城大火後火速公布行政調查報告，反觀彰化縣府消極應對，直到消防署要求彰縣府比照提供行政調查報告，彰化縣府才表示會在最短時間公布，質疑一再拖延究竟是政治考量還是專業考量。

彰化喬友大樓大火殉職消防員家屬等人今天到縣府邀請王惠美參加明晚追思會，試圖進縣府被阻擋在外。記者林敬家／攝影
彰化喬友大樓大火殉職消防員家屬等人今天到縣府邀請王惠美參加明晚追思會，試圖進縣府被阻擋在外。記者林敬家／攝影
殉職消防員陳志帆的父親陳貴森胸前戴著兒子生前上班出勤的密錄器，對於縣府處理態度不能接受。記者林敬家／攝影
殉職消防員陳志帆的父親陳貴森胸前戴著兒子生前上班出勤的密錄器，對於縣府處理態度不能接受。記者林敬家／攝影

消防員 火災

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