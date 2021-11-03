台積電拍板擴廠 耗高水電綠營籲快建中火燃氣機組

台中市議會今進行財政經濟委員會業務質詢，台積電2奈米廠確定落腳台中，但擴廠後，每日耗用的水電量驚人，議員林祈烽要求中火燃氣機組趕快興建。經發局長張峯源說，台積電中科廠區一天大概用掉10萬噸的水，用掉中火燃煤電廠一個半部機組的發電量， 耗能驚人。

林祈烽指出，台積電要在中科園區擴建新廠，地點相中台中興農高爾夫球場這塊地，擴廠會帶動台中市的經濟發展，但科技廠高耗能問題，嚴重影響環境生態和人體健康，環評委員也擔心近年該區女性全癌症發生率有提升趨勢，希望開發單位釐清的關聯性，要求根據癌症種類跟汙染物比對。林祈烽要求市府相關局處持續關注，並公布報告讓所有市民了解。

張峯源說，台積電在中科擴廠一事已經定案，因科技部已召開用水協調會議；經發局較擔心的是用水和用電，及場址綠樹和回饋等問題，至於環境開發與地區汙染和癌症種類原因，會反映給中科管理局處理。

林祈烽再問張峯源，媒體報導中科廠區日用水量約4.9萬噸，據台電預估，台積電南科3奈米新廠一年耗電量約70億度，如果台積電在台中新擴建的廠房是2奈米製程，耗電量將比3奈米廠更驚人。

張峯源說，根據了解，台積電中科廠區一天大概要用掉10萬噸的水，用電量則是吃掉中火燃煤電廠一個半部機組的發電量。市府內部評估時都知道台積電新設廠將會用掉中部大量的水電，所以希望台積電未來能多用綠電，特別是離岸風電的綠電能儘快銜接上來，而台積電現已採購大量的綠電能源。

林祈烽表示，局長講到關鍵字，就是不要用燃煤的發電，所以台中火力電廠的燃氣機組要趕快蓋，尤其專家學者推估，台積電等半導體擴廠用電量激增，估計2025年台積電占全台用電比例便將由4％成長至8％，等於是成長一倍。局長則表示，市府的立場與議員是一致的，但還是希望先拆燃煤機組再來汰換。