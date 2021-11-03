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南投埔里將添2處共融特色遊戲場 年底可望完工

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮長廖志城過去實勘育英國小校園，規劃打造共融式特色遊戲場。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮長廖志城過去實勘育英國小校園，規劃打造共融式特色遊戲場。圖／埔里鎮公所提供

南投縣現有大型兒童公園僅中興新村、草屯各1處，埔里鎮公所考量地方親子需求，向中央爭取、地方自籌經費共400多萬元，經評估場地設施須管理維護，擇定在埔里國小、育英國小各設置1處共融式特色遊戲場，可望在今年底完工。

埔里鎮長廖志城說，不少家長希望要有親子共同探索教育的共融公園，避免使用罐頭遊具，但因鎮內無廣闊空地，只好先改善現有場域，去年已整建長壽公園納入沙坑、鳥巢鞦韆等共融式遊具，今年更進一步籌措經費設置共融式特色遊戲場。

而經國發會創生計畫支持，以及行政院中部中心執行長蔡培慧協助向教育部國教署爭取共300萬元經費，縣長林明溱也允諾縣府自籌補助100多萬元，但考量400多萬元經費有限，且場域後續須管理維護，選定設置在埔里國小、育英國小。

埔里鎮公所表示，埔里國小特色遊戲場初步設計將建構2座涵洞，能讓幼童及校內學生體驗穿梭山洞及登高攻頂之樂趣，還有規劃能攀爬、探險進行多種體驗，忽高忽低的大型體能遊戲設施，提供幼童及學童有串連體驗遊戲空間的選擇。

育英國小特色遊戲場則設有塗鴉牆讓孩子發揮創意，在牆面上天馬行空塗鴉；體能設施規劃攀爬、攀岩及鳥巢式鞦韆等遊具，增強幼童及學童大肌肉能力，強化體能發展；另師生也共同創新創意設計建置獨特裝置藝術，讓遊戲場增添新元素。

廖志城說，遊戲、遊玩是孩子訓練肢體發展及激發創造力的重要過程，孩子也在遊戲中可學習與人互動的社交技巧，而埔里、育英國小特色遊戲場預計今年底前就能完工，但因場域建置在校園內，開放時間及規定與校方討論研商後再行公布。

南投縣埔里鎮長廖志城過去實勘埔里國小校園，規劃打造共融式特色遊戲場。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮長廖志城過去實勘埔里國小校園，規劃打造共融式特色遊戲場。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮長廖志城過去實勘育英國小校園，規劃打造共融式特色遊戲場。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里鎮長廖志城過去實勘育英國小校園，規劃打造共融式特色遊戲場。圖／埔里鎮公所提供

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