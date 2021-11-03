科技大廠高規待遇 中市議員替小廠陳情：不要放生不管

台中市議會今進行財經委員會業務質詢，議員陳文政說，工輔法中規定，只要是中高汙染產業，無論是否在2016年以前就存在，一律要求「遷廠」或「轉型」。陳文政接獲業者陳情，這些工廠多是電鍍業、表面處理業、加工業等，過去存在已久，願意合法轉型，但面臨到「無地可設廠」或「可設廠的地都天價」，無路可走。

陳文政說，台積電2奈米廠將落腳中科，預計2027年投產，初估可帶來1萬名高薪職缺，科技部、中市府爭相協助用地、水電需求，他表肯定，另質疑半導體等高科技產業與傳統電鍍業、表面處理業小廠多屬中高汙染產業，但待遇大相徑庭，他說，很多小廠都是大廠上下游，長年貢獻，市府要給業者一條活路，同樣待遇找地鋪水電，維持產業供應鏈穩定發展。

陳文政說，台中精密產業重鎮，不少工具機、製成設備廠商需要大量鈑金、表面處理製程，台中有100、200家小廠都是重要供應鏈之一。他建議市府不要小廠困境，除了員工生計受衝擊，影響產業發展，更可能為生存，轉到非法農地工廠另起爐灶，對環境保護更不易管理。

陳文政要求經發局：一，短期內幫業者「找錢」，提供低利遷廠購地貸款媒合；二、10年內發展相關產業園區，做好汙染防治設施，採「只租不售、統一管理」的方式，讓這些業者繼續營運，同時支付應負擔的汙染防治費用。

陳文政說，對科技大廠在園區設廠這麼大規模， 政府都有能力解決，為何不能協助為數不多，又願意合法的小廠？

經發局張峯源局長表示，目前已有提供相關業者低利貸款的媒合服務，會持續推動；未來會朝統一管理、控管污染的方式努力，維護台中產業發展與環境保護的平衡。