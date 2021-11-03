反應成本！彰化排隊名店「肉包明」 每顆從30漲到35元
彰化市永樂街、成功路口知名的「肉包明」肉包要漲價了，業者為反映原料上漲，自11月15日起，每顆香菇肉包從30元漲到35元，每盒10顆裝則從270元漲到320元。
「肉包明」肉包已有50年歷史，內餡新鮮多汁，是少有咬下一口還有肉汁溢出的肉包，以前還有蛋黃肉包，但最近幾年獨估香菇肉包，不減民眾的喜愛，也是許多旅外遊子懷念的家鄉味。
「肉包明」都約在下午1時開門營業，當蒸籠一掀起，熱騰騰的包子，籠罩在蒸氣中，散發的香味引人垂涎，隨即湧來排隊人潮，一直延續到傍晚。
「肉包明」業者說，香菇肉包一顆30元的價錢，已維持了七、八年 ，最近，除因蔥價上漲外，豬肉價格飆漲得更凶，為反映成本，不得不從11月15日起，每顆從30元漲到35元，每盒從270元漲到320元。
肉包明已張貼11月15日漲價的公告，顧客口耳相傳，很多就趁還未漲價前，就前往買肉包，一名陳姓顧客說，「肉包明」肉包一顆肉包35元，其實不貴，只要好吃，不要漲得太離譜，還能接受。
彰化排隊名店不二坊蛋黃酥，早在今年8月8日起，以反映原料上漲為由，每顆從40元漲到45元，一口氣漲了5元，1顆蛋黃酥就幾乎是一個尋常便當的錢。但在9月21日中秋節前，接受電話預約，仍造成搶購，民眾卻抱怨電話打不進去，在中秋節前兩天開放現場購買，依然是大排長龍。
長期觀察彰化市小吃的美食作家楊語絃說，除肉包外，彰化知名的小吃肉圓及爌肉飯等平價常民美食，也都面臨蔥、豬肉價格飆漲的壓力，甚至快到成本臨界點，有的業者則非常珍惜在地顧客的情感，在目前景氣不好情形下調價，但如果情況沒有改善，也都有調漲的可能。
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