台中大安農會率先培訓直播主 線上賣農產品和網友互動

台中市大安區農會率先台中各農會培訓直播主，利用大安區農會臉書粉絲網頁開直播，不定時與網友互動，推廣大安區農會生產的農特產品，總幹事蔡建宗表示，新世代的年輕人習慣使用手機或電腦，疫情也改變消費者習慣，農產品銷售將以實體店面、網路商店及直播三分天下，直播具有客製化、可預約及調節庫存等優點，是未來趨勢。

台中市農業局指出，大安農會是台中第一家自組直播班底行銷自家產品的農會，值得各農會學習，農業局會加強協助及輔導；大安區農會日前透過臉書粉絲網頁，以「雲端冰箱、健康廚房」為概念，由大安區農會專員張意媗、易吟珊、陳映成等進行直播，帶觀眾直擊肉品生產後台，推廣農會生產的肉鬆等產品。

總幹事蔡建宗表示，直播初期，銷量當然無法跟網路購物直播相比，但網路購物需要上架費，農會一切靠自己，節省支出，直播效果也愈來愈好，前景可期；蔡建宗說，農會需要有新血加入，最近大安區農會招考多位7、8年級年輕世代加入，年輕人幾乎是使用手機及電腦長大，熟悉網路操作，因此從網路商品設計、拍照到行銷，從設備到直播，大安區農會都「自己來」。

大安區農會專員張意媗化身直播主，在鏡頭前專業講述，有條不紊的介紹自家產品，從即食滷肉料理包到人氣當紅肉鬆組，進行即時銷售，她表示，原本以為農會都是一些年長的長輩，沒想到可以使用直播這麼新潮的方式銷售產品，而且效果愈來愈厲害。

專員陳映成說，5月疫情爆發後，宅經濟興起。從行銷後台走到螢幕前，從輔導農友到對著科技產品做買賣，很不容易，除了要增加農產專業知識外，口條訓練及臉部表情，都是挑戰重點。