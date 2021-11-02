大甲殯儀館守靈嘗盡夏熱冬冷 民政局：將花17億建新館

台中大甲殯儀館跟不上需求速度，市議員吳敏濟要求市府著手規劃現代化殯葬園區，增加設施的數量，縮短等待的時間，減輕遺族負擔，送往生者有尊嚴，走完人生最後一程。市府民政局表示已在大甲殯儀館東側舊靶場閒置土地規劃建新館，花17億，6年完成，

吳敏濟指出，大甲殯儀館一年大體進館超過1300具，但靈堂新館僅16間，舊館10間只有6間可用，大體進館須暫厝太平間，等靈堂的牌位集中供奉，親友弔唁時須連絡守靈家屬再一起進入祭拜，吳敏濟表示，家屬守靈不易，拈香也不莊重，民怨四起。

吳敏濟表示，舊館靈堂早年是軍用車棚改建，雖經整修，卻始終沒有取得使用執照，且空間狹小，使用時還得在門外搭小棚子，家屬守靈嘗盡夏熱冬冷，他建議原地拆除重建。

據統計，全館靈堂使用場次2016年是275場，2020年增加到1170場次，但告別式禮廳使用場次僅349場次，僅佔29.8％。吳敏濟指出，不是喪家不辦告別式，而是大甲殯儀館的禮廳僅景德廳與懷恩堂，很難租得到。

景德廳空間大租金昂貴，節儉的就在靈堂辦告別式，缺點是空間小坐不了幾個人，左右靈堂彼此干擾；手頭寬裕的則在停車場搭棚子，但此舉減少停車空間。吳敏濟說，大甲殯儀館需要的是更多類似懷恩堂的中型禮廳，租金比較親民。

民政局長吳世瑋表示，台中市生命禮儀管理處去年與今年重新油漆舊館靈堂牆面、改善地板龜裂與夏季日曬悶熱與雨季漏水等問題陸續改善，預計12月底前全面開放，增加治喪家屬守靈空間。

吳世瑋說，已規劃在大甲殯儀館東側舊靶場閒置土地建置新館，分6年完成，總預算17億元，興建地下1層、地上2層樓地板面積約2萬7598.89平方公尺的火化場及殯儀館，設置8座火化爐、14間禮廳、49間靈堂、350位靈位及360櫃冷凍櫃。

目前新館遷移工程水土保持規劃書、環境影響評估及興辦事業計畫已核定，進行使用地變更、遺址價值及內涵調查評估、水土保持計畫、補充地質鑽探及交通影響評估等工程前置作業。