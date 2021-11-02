快訊

社區鋸樹沒申請！樹幹掉落文湖線軌道害停駛 北捷將求償

法院傳喚房客作證...反遭房東張淑晶告偽證 判決結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大甲殯儀館守靈嘗盡夏熱冬冷 民政局：將花17億建新館

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
大甲殯儀館治喪空間老舊且不足，有民眾在停車場搭棚辦告別式。民政局表示規劃新館中。圖／吳敏濟提供
大甲殯儀館治喪空間老舊且不足，有民眾在停車場搭棚辦告別式。民政局表示規劃新館中。圖／吳敏濟提供

台中大甲殯儀館跟不上需求速度，市議員吳敏濟要求市府著手規劃現代化殯葬園區，增加設施的數量，縮短等待的時間，減輕遺族負擔，送往生者有尊嚴，走完人生最後一程。市府民政局表示已在大甲殯儀館東側舊靶場閒置土地規劃建新館，花17億，6年完成，

吳敏濟指出，大甲殯儀館一年大體進館超過1300具，但靈堂新館僅16間，舊館10間只有6間可用，大體進館須暫厝太平間，等靈堂的牌位集中供奉，親友弔唁時須連絡守靈家屬再一起進入祭拜，吳敏濟表示，家屬守靈不易，拈香也不莊重，民怨四起。

吳敏濟表示，舊館靈堂早年是軍用車棚改建，雖經整修，卻始終沒有取得使用執照，且空間狹小，使用時還得在門外搭小棚子，家屬守靈嘗盡夏熱冬冷，他建議原地拆除重建。

據統計，全館靈堂使用場次2016年是275場，2020年增加到1170場次，但告別式禮廳使用場次僅349場次，僅佔29.8％。吳敏濟指出，不是喪家不辦告別式，而是大甲殯儀館的禮廳僅景德廳與懷恩堂，很難租得到。

景德廳空間大租金昂貴，節儉的就在靈堂辦告別式，缺點是空間小坐不了幾個人，左右靈堂彼此干擾；手頭寬裕的則在停車場搭棚子，但此舉減少停車空間。吳敏濟說，大甲殯儀館需要的是更多類似懷恩堂的中型禮廳，租金比較親民。

民政局長吳世瑋表示，台中市生命禮儀管理處去年與今年重新油漆舊館靈堂牆面、改善地板龜裂與夏季日曬悶熱與雨季漏水等問題陸續改善，預計12月底前全面開放，增加治喪家屬守靈空間。

吳世瑋說，已規劃在大甲殯儀館東側舊靶場閒置土地建置新館，分6年完成，總預算17億元，興建地下1層、地上2層樓地板面積約2萬7598.89平方公尺的火化場及殯儀館，設置8座火化爐、14間禮廳、49間靈堂、350位靈位及360櫃冷凍櫃。

目前新館遷移工程水土保持規劃書、環境影響評估及興辦事業計畫已核定，進行使用地變更、遺址價值及內涵調查評估、水土保持計畫、補充地質鑽探及交通影響評估等工程前置作業。

殯儀館 台中市

延伸閱讀

台中10區推吉祥物 議員批敷衍了事比不上日本熊本熊

台中某區長手插口袋答詢 議員批耍大牌沒禮貌

爭取葬身地 中市議員念咒作法：我死了骨灰放你辦公桌

台中門牌紊亂 30年前的「大里鄉」升格還沒換

相關新聞

台中升格10年低收入戶翻倍 社局：脫貧列為社福重點

台中市低收入戶數量年增加一倍提，市議員楊典忠表示，盧市府9月27日響應聯合國17項永續發展SDGs目標，「台中市政府自願...

大甲殯儀館守靈嘗盡夏熱冬冷 民政局：將花17億建新館

台中大甲殯儀館跟不上需求速度，市議員吳敏濟要求市府著手規劃現代化殯葬園區，增加設施的數量，縮短等待的時間，減輕遺族負擔，...

台中10區推吉祥物 議員批敷衍了事比不上日本熊本熊

台中市議會今召開民政業務質詢，民進黨議員針對台中10個行政區域特色吉祥物，批評缺乏特色、靈魂及行銷記憶點。議員指出，有吉...

南投廉政戲劇校園巡演因疫取消 影片放上網讓孩子學習

為讓反貪腐意識向下扎根，培養孩童良好品格及法治觀念，南投縣政府政風處原訂今年5月起展開「奇妙的黑手印」廉政戲劇校園巡演，...

捕蜂報案三次無用 花農怨自己全副武裝才剷除虎頭蜂巢

彰化縣捕蜂捉蛇業務從2018年開始委外，但有農民半個月前通報抓蜂後，自己與工人仍分別被螫傷上醫院，半個月內報案三次卻未解...

彰化縣大城鄉鄉長涉貪被停職 代理鄉長：讓專業的來

彰化縣大城鄉鄉長蔡鴻喜涉及向綠能廠商收取回扣，被彰化地方法院判處有期徒刑4年6個月，褫奪公權6年，縣政府依法停職，指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。