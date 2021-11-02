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台中10區推吉祥物 議員批敷衍了事比不上日本熊本熊

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員賴佳微（左起）江肇國、蔡耀頡批評，台中多區吉祥物沒有特色。圖／江肇國提供
台中市議員賴佳微（左起）江肇國、蔡耀頡批評，台中多區吉祥物沒有特色。圖／江肇國提供

台中市議會今召開民政業務質詢，民進黨議員針對台中10個行政區域特色吉祥物，批評缺乏特色、靈魂及行銷記憶點。議員指出，有吉祥物出席」活動行銷地方，卻只著頭套，下半身都沒完整著裝，感覺敷衍了事，無法真正凝聚城市特色與精神。副市長黃國榮表示，市府虛心接受議員的建議。民政局長吳世瑋表示，將要求各區操作吉祥物時，切勿因一時疏忽，讓民眾產生不良觀感。

江肇國指出，相較日本的「熊本熊」擁有鮮明的性格，以出糗搞笑聞名國際；但台中市的區域特色吉祥物往往是一項物品或蔬果，缺乏感染力，民眾不認同，難以行銷在地特色。

熊本熊為是日本全國知名的在地吉祥物，九州熊本縣政府邀當地出身的編劇小山薰堂及設計師水野學共同設計，2010年推出，最初想在九州新幹線全線通車後推動在地經濟，推出不到3年，認知度是全日本第一，甚至超越凱蒂貓。

江肇國表示，台中市除石虎家族外，另有10個行政區推出吉祥物，包括新社菇菇好神、后里馬來福、梧棲阿海、石岡水滴寶寶等，但連在地人都不熟悉這些吉祥物。江肇國指出，國慶日當天活動，票選「國慶日人氣防疫宣導員」第一名的南屯咖煙斗、咖古錐出席今年社造成果展，只戴頭套，下半身是一般穿著，犯了扮吉祥物大忌。

民政局長吳世瑋表示，台中市10個行政區吉祥物為地方代言人，行銷各區風土人情、特色產業，至於有吉祥物打扮穿半套，民政局將要求各區操作吉祥物時，不要讓民眾產生不良觀感。

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