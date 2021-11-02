南投廉政戲劇校園巡演因疫取消 影片放上網讓孩子學習

為讓反貪腐意識向下扎根，培養孩童良好品格及法治觀念，南投縣政府政風處原訂今年5月起展開「奇妙的黑手印」廉政戲劇校園巡演，但因疫情攪局停擺，改將戲劇表演錄製成影片，並放上YouTube平台供全國的孩童線上閱聽學習。

政風處指出，該處平時較少有機會與孩童接觸，但為向孩子推廣誠信品德教育，建立廉潔、誠信、負責任的價值觀，因此將廉政故事改編成有趣生動的戲劇表演，由志工擔綱到校園演給學生看，也落實聯合國反貪腐公約對反貪腐意識向下扎根。

縣府為此邀請廉政故事作家張靖欣將其創作「奇妙的黑手印」改編為戲劇版本，而該劇情講述，一名縣衙事務官盜用縣太爺官印，製作假的「好店證明」，高價濫售給不良店家，巡按大人運用山神顯靈蓋手印妙計，成功揪出這名貪汙的官員。

而「奇妙的黑手印」廉政戲劇原定今年5月起辦理縣內校園巡演活動，未料國內疫情加劇，改為事前錄製影片，日前完成攝錄已先於上月28、29日運用Google Meet視訊軟體，與延和、草屯國中及竹山國小等3校學童同步觀賞影片。