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捕蜂報案三次無用 花農怨自己全副武裝才剷除虎頭蜂巢

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化花壇鄉民蔣敏全為了解決蜂窩問題，自己全副武裝剷除蜂窩。圖／蔣敏全提供
彰化花壇鄉民蔣敏全為了解決蜂窩問題，自己全副武裝剷除蜂窩。圖／蔣敏全提供

彰化縣捕蜂捉蛇業務從2018年開始委外，但有農民半個月前通報抓蜂後，自己與工人仍分別被螫傷上醫院，半個月內報案三次卻未解除危機，最後自己全副武裝除去後患，事後上臉書發文指出，政府委外抓虎頭蜂應該要有SOP程序，抓完蜂應清理附近戰場才走人，並告知民眾一星期還有餘蜂，這樣才是服務百姓的初心。

消防局指出，今年委外單位包了彰化縣全區，為在地專業團隊，廠商實摘除蜂巢才論件計酬，因此不至於知道有蜂窩而不摘除，處理廠商指出，因該案民眾不知道蜂窩明確地點，只能針對離蜂處理，三次出勤案件處理完畢，民眾也都有簽名，可能溝通上有問題，消防局會再派員到場了解。

花壇鄉民蔣敏全半個月前在白沙村的花田裡發現蜂窩報案，捕蜂隊抓了一個臉盆大的虎頭蜂窩，但隔天工人上工時仍被虎頭蜂叮了三個毒針，緊急就醫，他事後到現場查看，發現在原除蜂處，隔兩公尺遠還有虎頭蜂在藤蔓內飛進飛出，再次報案，告知捕蜂人員工人被叮應是藤蔓內的蜂，「但他們仗著專業，只在原處噴噴殺蟲劑。」

過了幾天蔣敏全發現還有虎頭蜂出入又報案，明確請捕蜂人員將藤蔓割開處理蜂巢，但對方拿著塑膠袋抓了不少蜂後，表示已將藤蔓踏遍踏爛，沒有蜂了，但前天下午前去割花，他自己竟被虎頭蜂給螫了，蔣敏全說，頭頂、臉部和腹部被螫，疼痛擴散，趕緊到醫院治療，因臉上出現過敏現象留院觀察，在醫院過了一夜。

出院隔天他決定自己前去除蜂，買殺蟲劑，戴上網帽，穿上厚雨衣，腳穿長筒長雨鞋，手戴棉手套，外套上塑膠袋，他割開藤蔓看到已部分破碎的蜂巢，回巢虎頭蜂飛來飛去他以殺蟲劑擊退，蔣敏全說，一個蜂巢，報警三次，竟然無法讓人民解除危機，還螫傷了兩人，若是出了人命，不知要向何人討公道。

彰化花壇鄉民蔣敏全自己將藤蔓內的蜂窩剷除。圖／蔣敏全提供
彰化花壇鄉民蔣敏全自己將藤蔓內的蜂窩剷除。圖／蔣敏全提供

農民 彰化

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