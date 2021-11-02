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彰化縣大城鄉鄉長涉貪被停職 代理鄉長：讓專業的來

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣民政處處長賴致富主持縣政府參議曾金來（右）代理鄉長的儀式。圖／縣政府提供
彰化縣民政處處長賴致富主持縣政府參議曾金來（右）代理鄉長的儀式。圖／縣政府提供

彰化縣大城鄉鄉長蔡鴻喜涉及向綠能廠商收取回扣，被彰化地方法院判處有期徒刑4年6個月，褫奪公權6年，縣政府依法停職，指派縣政府參議曾金來代理郷長職務，今天下午在大城鄉公所交接職務。

縣政府相當婉轉指出，大城鄉鄉長蔡鴻喜「因有地方制度法第78條第一項規定之情形，依法自即日予以停止職務，」由縣政府指派參議曾金來代理鄉長職務處理鄉政。

民政處處長賴致富主持及監誓，縣政府主計處處長蕭秀瑛監交，參議曾金來從鄉公所主任秘書陳玉照手中接過鄉長印信，今天下午起執行代理鄉長一職，繼續推動大城鄉的建設與發展。

曾金來曾任溪州鄉戶政事務所主任及鄉公所主秘，第十四任鄉長王福元在第二屆任期（第十五任）任內病逝，曾金來短暫代理鄉長職務，2019年他奉派代理伸港鄉長6個月，這次又到大城鄉代理鄉長，幾乎成為專業鄉長代理人；他謙稱，需要學習的地方很多，請鄉民和社會各界人士幫忙。

民進黨籍大城鄉鄉長蔡鴻喜涉嫌拒絕核發道路挖掘許可證，透過大城鄉當時調解委員會主席向綠能廠商索賄，得款303萬元，彰化地方法院依違反貪汙治罪條例判決蔡鴻喜有期徒刑4年6個月，褫奪公權6年，可上訴。

回扣 彰化 貪汙

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