南投擺脫疫苗施打進度落後 第1、2劑接種率達標

南投縣曾遭指疫苗施打進度落後，但在各界工作人員默默付出下，南投縣長林明溱今天接種第1劑BNT疫苗時宣布，縣內接種率突破第1劑7成、第2劑3成的目標，也請未接種者快施打。

根據中央流行疫情指揮中心10月28日新聞稿資料，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第1劑接種人口涵蓋率達70.01%、第2劑達30.87%。過去曾遭指疫苗施打進度落後的南投縣今天也宣布，第1劑接種率達到70.1%、第2劑接種率31.4%，完成全縣「雙料達標」。

縣長林明溱上午由國民黨立法委員許淑華、南投縣政府衛生局長陳南松等人陪同，前往設在慈濟南投聯絡處的疫苗接種站，與縣民、外籍移工一起排隊完成疫苗接種，林明溱當場宣布南投躋身接種率第1劑7成、第2劑3成的「防疫大縣」，感謝所有支持疫苗接種工作人員。

林明溱接受媒體聯訪表示，南投縣幅員遼闊、人口嚴重老化、偏鄉交通不便，接種率要達標，較其他都會縣市困難度更高，加上國外疫苗供貨問題，南投常面臨疫苗配發量不足情況，可說巧婦難為無米之炊，而數位落差更影響民眾登記疫苗意願，進而影響疫苗撥配量。

林明溱說，他第1劑施打BNT，剛開始感覺有點壓力，但打完後，好像整個人放鬆，反而覺得很好，休息觀察15分鐘後離開；而他也決定，待縣內第1劑接種率達9成，他才會接種第2劑，將疫苗先留給縣民施打，呼籲大家趕快接種疫苗，才能得到最好保護。

林明溱指出，國內疫情趨穩，確診個案多為境外移入，雖然目前維持第2級疫情警戒，但中央因應防疫現況逐步規劃鬆綁措施，因此，民眾逐漸產生鬆懈心態，也出現疫苗緩打跡象，但為自身健康及社區防疫安全，請尚未接種者務必配合政策，到COVID-19公費疫苗預約平台進行登記、預約。