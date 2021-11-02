要賞花海看這裡 天氣決定花期賞花要趁早
今年冬季到哪裡看花海？彰化縣七大花海名單出爐，面積最大前三名依序是秀水鄉、彰化市、埔鹽鄉，預計12月初可看見花苞冒出及零星開花，12月中旬到明年元月底盛開期，但開花狀況要看老天臉色，萬一天氣好、氣溫高，提早開花也提前結束花季，因此賞花要趁早。
彰化縣冬季花海一連舉辦18年，每年二期稻作收割前3至4天在田間播灑向日葵、大波斯菊、黃波斯菊、百日草或小油菊的種籽，收割稻子，把稻莖留在田裡覆蓋種籽，引水灌溉使土壤濕潤，一方面避免野鳥啄食，另一方面保覆種籽濕度和溫度，大約一個月後長大開花。
今年彰化縣冬季花海專區分布在秀水鄉30.23公頃、彰化市25.03公頃、埔鹽鄉15.8公頃、和美鎮14.4公頃、花壇鄉12.66公頃、伸港鄉10.05公頃、線西鄉6.26公頃、埤頭鄉3.62公頃、溪州鄉3.38公頃，合計面積141.43公頃。
埔鹽鄉公所表示，埔鹽花海和去年一樣，集中在南新社區，農民已雇用收割機，最近幾天進場割稻，收割前先灑花種籽，預計12月初可看到花苞和零星開花，12月中旬進入盛開期，不過還要看天氣，天氣好又熱，提前盛開和結束花期，萬一天氣冷，開花慢而花期延後，如果像去年遇到冷氣團，花況差也花期短。
除了花海專區，鹿港、員林、竹塘、溪湖、埔心、埤頭、二林、溪州等鄉鎮有一般區，也就是散落不同村鄰的田間，以竹塘鄉最多，合計面積約19.56公頃，田尾郷雖沒申請補助花種籽，但鄉公所租地種花，田尾公路花園與休閒農業區都是花，不必再多種，至於沿海的芳苑、大城都沒申請冬季花田。
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