聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中社宅5000戶提前達標 市府未來社宅佈點有兩大考量
台中市政府力拚在市長盧秀燕第一任4年興辦5000戶好宅，目前有5508戶已提前達標，都發局預計明年可達近7000戶。已發包、規畫設計中的2處基地，即將推出的2處基地，總計明年可達到6953戶興辦量，比市府訂定目標更多2000戶。市府以梧棲三民段好宅「試水溫」了解青年朋友需求，如果成效不彰，仍採取「市民需求最大處」為佈點考量。
台中市今舉行市政會議，住宅發展工程處副處長陳煒壬專案報告，他指出中央住宅政策，台中市分配戶數為1萬2000戶，由中央與地方各負責一半約，6000戶興辦量。他表示，已完成，加上已發包、規畫設計中的2處基地，即將推出的2處基地，總計明年可達到6953戶興辦量。
盧秀燕表示，競選政見承諾這屆4年任內至少要達到5,000戶社會住宅完工及興建中目標，今年提前達標5000戶，「還會繼續建。」
盧秀燕說，全市現有18處建案，未來還會更多，市府必須評估佈點，部分民眾主張全市應平均發展，有人主張應集中蓋在青年需求最多處，市府仍在整合意見，目前以正對外招租的梧棲三民段好宅「試水溫」暸解青年朋友需求，如成效不錯，未來社宅佈點就能更廣泛；若不見成效，興建方向仍將以「市民需求最大處」作為佈點思考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言