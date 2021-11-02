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不知如何觀星？來報名八仙山自然中心「就宅家看星空」
觀星熱點常常人多，林務局東勢林管處八仙山自然教育中心辦線上天文研習「就宅家看星空」，在家就能練習尋找星座，還能見到天文望遠鏡的即時觀測影像，研習報名至11月12日（周五）截止。
「就宅家看星空」研習活動邀請天文專業講師，在線上向民眾介紹觀星技巧及當季星空，這次課程教民眾利用星空模擬軟體尋找星座的方法，還能與天文望遠鏡連線看見即時的星空影像，讓對天文有興趣但還不知如何在戶外觀星的民眾，有一個入門的管道。
東勢林管處表示，透過這次線上課程，先在室內熟悉觀星技巧，再實際到戶外觀星會更有心得，尤其是東勢處轄下的八仙山國家森林遊樂區，就是很好的「驗收」場地，學員課後可以到八仙山國家森林遊樂區練習，現在八仙山的葉子開始轉色，天氣也比較穩定，除了白天走步道欣賞秋紅美景，夜晚也很適合觀星。
研習報名至11月12日（五）截止，報名參加活動即贈送2張星空明信片，活動結束後填寫回饋問卷還能參加抽獎，有機會獲得全台第一家天文主題獨立書店「仰望書房」特製的星空主題膠帶一卷，詳情可上網查：https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=BSS-T1004
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