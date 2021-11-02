快訊

世新中文系擬改名救招生 引發師生反彈暫緩

影／新北警方攔截圍捕亮槍汽車 赫見王金平坐在車內

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不知如何觀星？來報名八仙山自然中心「就宅家看星空」

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
報名參加活動，可獲得星空主題手繪明信片。圖／東勢林管處提供
報名參加活動，可獲得星空主題手繪明信片。圖／東勢林管處提供

觀星熱點常常人多，林務局東勢林管處八仙山自然教育中心辦線上天文研習「就宅家看星空」，在家就能練習尋找星座，還能見到天文望遠鏡的即時觀測影像，研習報名至11月12日（周五）截止。

「就宅家看星空」研習活動邀請天文專業講師，在線上向民眾介紹觀星技巧及當季星空，這次課程教民眾利用星空模擬軟體尋找星座的方法，還能與天文望遠鏡連線看見即時的星空影像，讓對天文有興趣但還不知如何在戶外觀星的民眾，有一個入門的管道。

東勢林管處表示，透過這次線上課程，先在室內熟悉觀星技巧，再實際到戶外觀星會更有心得，尤其是東勢處轄下的八仙山國家森林遊樂區，就是很好的「驗收」場地，學員課後可以到八仙山國家森林遊樂區練習，現在八仙山的葉子開始轉色，天氣也比較穩定，除了白天走步道欣賞秋紅美景，夜晚也很適合觀星。

研習報名至11月12日（五）截止，報名參加活動即贈送2張星空明信片，活動結束後填寫回饋問卷還能參加抽獎，有機會獲得全台第一家天文主題獨立書店「仰望書房」特製的星空主題膠帶一卷，詳情可上網查：https://recreation.forest.gov.tw/Education/Course?id=BSS-T1004

「星空主題膠帶」彷彿天文奇景錦集，精緻又實用。圖／東勢林管處提供
「星空主題膠帶」彷彿天文奇景錦集，精緻又實用。圖／東勢林管處提供
講師仰望書房創辦人，用自己的天文專業帶領民眾體驗宇宙奧妙。圖／東勢林管處提供
講師仰望書房創辦人，用自己的天文專業帶領民眾體驗宇宙奧妙。圖／東勢林管處提供

八仙 森林遊樂區 星座

延伸閱讀

今起取消森林遊樂區人數管制 六大山屋住宿量仍減半

整合科教天文3館 台北科學藝術園區11/3推套票

森林遊樂區取消疫情降載措施 6山屋維持二分之一入住

好康來了！國家森林遊樂區電子門票全票買一送一

相關新聞

台中社宅5000戶提前達標 市府未來社宅佈點有兩大考量

台中市政府力拚在市長盧秀燕第一任4年興辦5000戶好宅，目前有5508戶已提前達標，都發局預計明年可達近7000戶。已發...

不知如何觀星？來報名八仙山自然中心「就宅家看星空」

觀星熱點常常人多，林務局東勢林管處八仙山自然教育中心辦線上天文研習「就宅家看星空」，在家就能練習尋找星座，還能見到天文望...

田中馬11月13號舉辦心田中音樂節 捐4000台斤米給防疫英雄

「台灣米倉田中馬拉松」11月熱情開跑，開跑第一天就已達成第一階段4000公里目標，大會將在11月13號舉辦的心田中音樂節上，捐出4000台斤的米給防疫英雄，也邀請民眾們一起共襄盛舉，聯手跑滿16萬公里，讓你的每一步都算「樹」。

秋光正好 彰化縣花鄉田尾嘉年華暖身華麗登場

為了五倍券和農遊券，拚了！彰化縣田尾休閒農業協會攜手田尾郷公所，串連10家園藝業者舉辦花鄉田尾嘉年華，有別於傳統小旅行，...

中市莫德納剩4萬劑延4天打第二劑 第13期明起預約

台中市預計明天結束第12期疫苗施打，目前盤點莫德納疫苗還剩4萬多劑，市府決議將再開放4天讓民眾打莫德納第二劑，已打第1劑...

彰化執行分署賣每盒20元口罩 他昨晚9點排隊今搶頭香

行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，一盒口罩只要20元，每片4角，每人限購5盒，價格相當便宜，吸引大批民眾排隊，搶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。