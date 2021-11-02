秋光正好 彰化縣花鄉田尾嘉年華暖身華麗登場

為了五倍券和農遊券，拚了！彰化縣田尾休閒農業協會攜手田尾郷公所，串連10家園藝業者舉辦花鄉田尾嘉年華，有別於傳統小旅行，每家業者各有主題展，民眾可視時間和愛好挑選參觀的園區，目前10家園林和農場大致布置妥當，就等遊客上門鑑賞。

農委會今年7月6日核准成立田尾休閒農業區，一圓在地業者推動劃設20多年的心願，積極籌辦田尾深度旅遊，趁著秋光正好，「花鄉田尾嘉年華」打頭陣，業者挖空心思要給民眾耳目一新的印象，今天鄉長林守政走訪10個園林和農場，看見很多遊客已經聞風捷足先登。

「這樣的風景，別說是免費，就算要買200元門票，我也會買票進來看一看。」來自台北的簡姓遊客到輝豐園藝觀賞上千株九重葛，穿梭花叢太平常，輝豐園藝業者李銘晃搭起兩層樓高的賞花平台，簡姓遊客和朋友俯看九重葛花林，稱讚美景如畫。

李銘晃現任彰化縣園藝花卉業職業工會理事長，栽種九重葛經驗豐富。他說，九重葛每年10月開花到翌年2月，一般而言，綠葉九重葛四季開花，開花特性是這一波開完凋零，等一波再開，斑葉九重葛的花期較集中，隨著枝條生長可開3至4朵花，全部開完即花期結束。

九重葛進入盛開期，天涼又陽光充足是適合種植九重葛，很多民眾擔心放在園藝行很好看，買回家後種不好；李銘晃說，種在土地和花盆的差異頗大，幸好現在通訊軟體發達，他和很多業者都會使用line教學，例如向他買九重葛，拍照line過來，他會指導如何栽種和補救。

花鄉田尾嘉年華的活動集中本月13日、14日，在這兩天可到10家園林和農場遊玩；鄉長林守政表示，10家園林和農場各有特色，分別是輝豐園藝九重葛展、菁芳園新品種發表與先進設備展、鳳凰園藝水生植物展、綠美農場熱帶雨林植物展、富良田農園體驗式採果、永信園林花之饗宴、卡ㄗ農場原生植物展、綠海咖啡館花鳥畫園、彭園人文會館朱槿花特展、合利園藝／萇林景觀的春草植物及玫瑰花展。

業者不只展示花草植物，也邀請植物和美食專家講解香草植物用途、押花技巧、英式下午茶社交文化、水生與台灣原生種植物，花鳥畫展現場還將舉行義賣，部分所得捐贈公益團體，田尾鄉公所歡迎民眾可使用五倍券和農遊券消費。