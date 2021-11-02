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中市莫德納剩4萬劑延4天打第二劑 第13期明起預約

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，再開放4天讓民眾打莫德納第二劑。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕宣布，再開放4天讓民眾打莫德納第二劑。圖／台中市政府提供

台中市預計明天結束第12期疫苗施打，目前盤點莫德納疫苗還剩4萬多劑，市府決議將再開放4天讓民眾打莫德納第二劑，已打第1劑莫德納滿10周，即日起可向全市合約診所預約，11月4日至7日打第2劑。另第13期疫苗預計11月3、4日開放預約，提醒符合資格的民眾預約施打。

市長盧秀燕表示，中央流行疫情指揮中心上周宣告，今日起部分行業、場域鬆綁措施，顯示台灣疫情更趨平緩。市府持續進行防疫，繼續施打疫苗，目前第12期台中市共施打60萬劑，平均每4.7名市民就有1人要打在這段期間打疫苗，最大規模施打作業。第13期預計11月3日至4日預約，這波預計打34萬劑，市府將開設快打站支援，市民可選擇預約醫療院所或快打站接種。

衛生局表示，目前國內正值流感疫苗接種期，呼籲符合公費流感疫苗接種對象，完成新冠疫苗接種間隔7天後，才能到流感疫苗合約院所完成疫苗接種。

流感疫苗 莫德納疫苗 疫情

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