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防疫管制放寬 高美濕地木棧道取消人流管制

中央社 / 台中2日電

國內COVID-19疫情趨緩，中央疫情指揮中心宣布2日起放寬管制，台中市農業局今天表示，高美濕地取消人流管制，木棧道關閉時間依照中央氣象局發布的日落時刻為主。

高美濕地木棧道在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒期間，依據警戒的級別採人流總量管制。因應中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁各場域防疫措施，台中市高美野生動物保護區（高美濕地）木棧道取消人流管制措施。

台中市政府農業局發布新聞稿表示，雖然中央疫情指揮中心宣布於山林及海濱活動可免戴口罩，但礙於木棧道上難以保持社交距離，民眾於木棧道上仍須配合巡守員宣導戴口罩。另外，東北季風逐漸增強，行走於木棧道時注意自身安全及隨身物品。

高美濕地 疫情 台中市

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