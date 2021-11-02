彰化執行分署賣每盒20元口罩 他昨晚9點排隊今搶頭香

行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，一盒口罩只要20元，每片4角，每人限購5盒，價格相當便宜，吸引大批民眾排隊，搶得頭香的是一名周姓伸港鄉民，昨天晚上就搭公車到彰化市，晚間9點到場排隊，還有媽媽提棉被提袋帶小孩排隊，一次買得15盒。

彰化分署大樓外廣場今早滿滿人龍，人潮隊伍將大樓包圍，警方出動人力維持秩序，也避免交通大亂。許姓女子懷孕，今天也帶著兩個兒子從員林來排隊，三人共領了15盒，她說，雖然現在口罩易取得，但變賣活動價格便宜，買回去與親朋好友分享。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，今天受限場地，因此限購人數以1000人為原則，原本預計賣出5千多盒口罩， 但因相當踴躍，為了不讓民眾白跑一趟，最後會場約賣出6千餘盒，金額12萬多元；連同前2次的變賣，總共已賣出約40萬片口罩，三次變賣會共進帳194萬多元，將依規定轉交彰化地檢署保存。

彰化地檢署去年9月間，因偵查口罩製造商釩泰委託未領有製作醫療用口罩許可的雲林丞威公司製造防塵口罩一案，當場查扣68萬多片口罩，相當1萬4千盒，今年5月囑託行政執行署彰化分署進行變價。