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彰化執行分署賣每盒20元口罩 他昨晚9點排隊今搶頭香

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，搶得頭香的周姓男子（左一）昨晚就來排隊。圖／彰化分署提供
行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，搶得頭香的周姓男子（左一）昨晚就來排隊。圖／彰化分署提供

行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，一盒口罩只要20元，每片4角，每人限購5盒，價格相當便宜，吸引大批民眾排隊，搶得頭香的是一名周姓伸港鄉民，昨天晚上就搭公車到彰化市，晚間9點到場排隊，還有媽媽提棉被提袋帶小孩排隊，一次買得15盒。

彰化分署大樓外廣場今早滿滿人龍，人潮隊伍將大樓包圍，警方出動人力維持秩序，也避免交通大亂。許姓女子懷孕，今天也帶著兩個兒子從員林來排隊，三人共領了15盒，她說，雖然現在口罩易取得，但變賣活動價格便宜，買回去與親朋好友分享。

彰化分署主任執行官胡天賜表示，今天受限場地，因此限購人數以1000人為原則，原本預計賣出5千多盒口罩， 但因相當踴躍，為了不讓民眾白跑一趟，最後會場約賣出6千餘盒，金額12萬多元；連同前2次的變賣，總共已賣出約40萬片口罩，三次變賣會共進帳194萬多元，將依規定轉交彰化地檢署保存。

彰化地檢署去年9月間，因偵查口罩製造商釩泰委託未領有製作醫療用口罩許可的雲林丞威公司製造防塵口罩一案，當場查扣68萬多片口罩，相當1萬4千盒，今年5月囑託行政執行署彰化分署進行變價。

彰化分署舉辦拍賣會出動大批人力，法務部行政執行署署長林慶宗特地南下慰勞，今天預計是最後一場，所剩的口罩將另尋公益基金會認購捐出，未來將作為捐贈弱勢、偏鄉學童、育幼院等慈善用途。

行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，許姓女子帶兒子一起來排隊。記者林敬家／攝影
行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，許姓女子帶兒子一起來排隊。記者林敬家／攝影
行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，價格相當便宜，一盒口罩只要20元，吸引大批民眾一早排隊。記者林敬家／攝影
行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，價格相當便宜，一盒口罩只要20元，吸引大批民眾一早排隊。記者林敬家／攝影
行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，一盒口罩只要20元，民眾一次搬走五盒。記者林敬家／攝影
行政執行署彰化分署今天舉辦口罩大變賣活動，一盒口罩只要20元，民眾一次搬走五盒。記者林敬家／攝影

口罩 彰化 拍賣會

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