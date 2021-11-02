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豐原豐勢路與國豐路口夜間施工 今起到5日深夜請改道

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
今天起到11月5日，國道交流道施工，利用深夜離峰時段，台中豐原區豐勢路二段與國豐路三段路口周邊交維改道。圖／警方提供
今天起到11月5日，國道交流道施工，利用深夜離峰時段，台中豐原區豐勢路二段與國豐路三段路口周邊交維改道。圖／警方提供

高速公路局第二新建工程處辦理「國道4號台中環線豐原潭子段第C711標豐勢交流道工程」，今天起到11月5日利用深夜離峰時段，實施豐原區豐勢路二段與國豐路三段路口周邊交維改道，進行主線豐原高架橋跨台3線模板拆除作業，警方提供改道路線圖供用路人參考，提醒改道時段。

交通維持管制時段及路段，11月2日至11月5日，每天晚上10點起至隔天清晨6點止，即至11月6日早上6點共4夜，管制路段從豐原區豐勢路二段（省道台3線），師範街口至里程166公里+370之間，將進行車道臨時調撥改道作業，仍維持雙向車道通行。

警方表示，交通維持管制期間，請用路人務必遵守現場導引設施及義交人員引導，謹慎通行，或請配合提前改道行駛替代道路，以確保行車順暢，以免耽誤時間。

交通維持區域採調撥車道維持雙向通行，請用路人行駛施工路段時，務必配合交維及相關指示設施遵循方向減速慢行，避免發生交通意外，如需進一步了解相關訊息，可撥打04-26153500（交通部高速公路局第二新建工程處材料試驗所）查詢，或上交通部高速公路局第二新建工程處官網查詢道路封閉資訊。

豐原警分局長吳銘淵表示，這次夜間施工地點豐勢路二段與國豐路三段路口改為單線雙向通車，請用路人於施工交通維持改道期間注意工程周邊道路狀況，行經該路段務必減速慢行，遵守相關交通規定及交維指示，配合路口義交指揮行駛，切勿疲勞駕駛、酒後駕車，確保行車安全順暢。

今天起到11月5日，國道交流道施工，利用深夜離峰時段，台中豐原區豐勢路二段與國豐路三段路口周邊交維改道。圖／警方提供
今天起到11月5日，國道交流道施工，利用深夜離峰時段，台中豐原區豐勢路二段與國豐路三段路口周邊交維改道。圖／警方提供

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