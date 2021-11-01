爭取葬身地 中市議員念咒作法：我死了骨灰放你辦公桌

台中市議會今進行民政業務質詢，各地殯葬設施不足，成為質詢焦點。市議員段緯宇背著「大里霧峰人死無葬身之地」看板，要求民政局長吳世瑋背背看，並作法、念咒「不給我做納骨塔，一定把吳世瑋抓來抓交替」、「不然我死了，把骨灰放在你的辦公室！」段緯宇另類質詢，讓吳世瑋無奈表示「好啦好啦，盡快做啦！」

段緯宇說，這個看板，他當了20多年議員，一直沒改，他即將交棒給兒子，今天使出撒手鐧，作法念咒。吳世瑋頻説會在大里霧峰大里規劃納骨堂啦，段直接回嗆「規劃就是鬼話」、「再不做，就踹破你辦公室的門！」

段緯宇說當議員20多年，大里、霧峰幾十萬人需要生命館或納骨塔，沒有做，我死了就把骨灰放在你的辦公室！甚至要吳世瑋拿下口罩，「看你有沒有（說謊）咬到舌頭！」要吳承諾一定要興建。

原住民議員朱元宏也拿出看板「原住民死無葬身之地」，要求民政局在和平區設置納骨牆，要吳世瑋關心原住民的「陰宅」，符合原住民的殯葬需求，吳世瑋也允納骨牆也會和平區公所規劃。