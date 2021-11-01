南投縣施打疫苗雙料達全國標 第1劑7成、第2劑3成

南投縣今天起一連三天，提供縣內民眾可以直接到合約院所接種的機會，至傍晚已有31萬1144人完成新冠疫苗第1劑接種，終於達成全縣人口第1劑接種涵蓋率的70.1%，其中14萬2780人已完整接種兩劑新冠疫苗，第二劑接種率達31.4%，追成全國的目標值，未來希望繼續擴大社區的疫情防護力。

南投縣衛生局指出，全縣接種率破第1劑7成及第2劑3成，雙料達標全國平均數，縣長林明溱從今年6月起努力防疫，並為縣民爭取疫苗以來，雖然遭遇很多的困難，面對國內疫苗持續到位，爭取到疫苗全力加開施打速度，可能將在明天頭一次完成新冠疫苗的接種，同時宣布追上全國目標值的好消息。

衛生局長陳南松表示，南投縣更已長達128天零確診，在全縣各醫療團隊持續努力下，截至11月1日止，南投縣全縣人口完成第1劑接種率為70.1%，但縣內仍有許多18至64歲的青壯年族群，尚在平台排隊等候疫苗預約接種通知，因此仍積極爭取中央配賦疫苗量，努力提高第二劑的接種率。

此外，南投衛生局統計流感疫苗的接種表現也相當亮眼，至今天止疫苗的使用率為68.3%，較全國平均值58.2%，超前了近10%，直接安定了社會民心，達到社區防疫安全的目標。