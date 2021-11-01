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五洲園掌中劇團拍攝台中萬和宮「老二媽」故事 9日首映

中央社 / 台中1日電

3年舉辦1次的台中萬和宮「老二媽」西屯省親遶境活動，是西屯與南屯區傳承逾200年的宗教活動，五洲園掌中劇團將老二媽故事拍成影視布袋戲，將於9日晚上在烈美堂廣場首映。

曾榮獲薪傳獎的五洲園掌中劇團團長黃文郎，是布袋戲國寶大師黃海岱之孫，為了將老二媽的故事以新型態的方式展現及傳承，在文化部補助下，拍攝成影視布袋戲「烈美少女－廖品娘」，並於今天舉行首映記者會，9日晚上在烈美堂廣場舉辦戶外首映會，台中市議員林祈烽、張耀中及台中市丹慶季媽祖會理事長廖福禎、烈美堂管理人代表廖財助等人出席。

「老二媽」是台中市西屯區與南屯區的重要文化信仰，張耀中在記者會中表示，相傳萬和宮於清嘉慶年間增塑的「老二媽」神像在開光點眼時，由西屯大魚池廖家烈美堂未婚年輕女子廖品娘附靈，廖氏族人於是自組丹慶季媽祖會，籌辦媽祖省親遶境事宜，每3年迎老二媽回西屯省親。

「老二媽」省親活動傳承逾200年，民間也有不同故事版本，選區在南屯的張耀中認為，版本雖有所不同，但只要是彰顯「老二媽」慈悲向善的精神，都應該加以鼓勵。

西屯區的市議員林祈烽則表示，台灣的媽祖有很多，但對於西屯人來說，媽祖就是「老二媽」，老二媽的省親遶境是西屯及南屯的宗教盛事，黃文郎能夠用布袋戲來演繹老二媽，並傳承給下一代，對於在地人來說意義重大。

黃文郎說，老二媽的布袋戲拍片計畫特別要感謝立法委員張廖萬堅向中央爭取經費，及林祈烽、張耀中的協助，才能用布袋戲來詮釋老二媽的故事與精神；不管有多少故事版本，戲劇文化就是要表彰良善，能夠透過戲劇，讓文化代代相傳，這是劇團的目的。

布袋戲 媽祖 遶境

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