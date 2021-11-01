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台中門牌紊亂 30年前的「大里鄉」升格還沒換

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李天生指出，大里目前還可看到30年前的大里鄉門牌，至今未改。圖／李天生提供
台中市議員李天生指出，大里目前還可看到30年前的大里鄉門牌，至今未改。圖／李天生提供

台中縣市合併已10年，民進黨市議員今指詢民政局，台中市門牌更新作業遲緩，目前各地門牌內容、格式紊亂、新舊並陳，光是大里前台中縣時代的「大里鄉」距今至少30年，後升格為「大里市」，台中縣市合併升格後的「大里區」一市多制，嚴重破壞市容景觀，要求市府重視。市議員陳清龍指出，豐原也有類狀況。

民政局長吳世瑋表示，縣市合併時，原台中縣、市門牌數約112萬面，更新預算達1億多元，經費龐大，採逐年編列預算，配合初、補編、換發作業，每年編500萬元預算，逐步更新。吳世瑋指出，為順應民意，去年起台中市門牌格式增列｢行政區｣及｢里別｣，為加速汰換，民政局將爭取預算儘速統一全市門牌。

目前大里地區有3種門牌，舊式門牌未拆除，民眾還用貼紙遮掩或塗鴨修改，蔚為奇觀，這種現象普遍存在原縣區，有的門牌至少存在30、40年，還是沒改。

另各地門牌規格不同，有些門牌只有「路名」，沒有「行政區」及「里別」；有些門牌有「行政區」，沒有「里別」；有些門牌則有「市徽」圖樣及「英文對照標示」兩位議員指「一市多制」觀感差。

李天生強調，台中市門牌格式、內容紊亂，一變再變，新舊併陳，一市多制，讓外界觀感不佳，沒有直轄市的格局，要求訂定期程表，向市民說明何時完成全部門牌更新作業？同時希望不要再有變化，製造困擾。

台中市議員周永鴻（左起）賴佳微、李天生、曾朝榮、張家銨、江肇國等指出，縣市合併升格，至今仍有門牌未改，一市多制。記者陳秋雲／攝影
台中市議員周永鴻（左起）賴佳微、李天生、曾朝榮、張家銨、江肇國等指出，縣市合併升格，至今仍有門牌未改，一市多制。記者陳秋雲／攝影

門牌 縣市合併 台中市

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