快訊

46歲男打AZ現不良反應「瀕死救回」 堅持打第2劑身亡

病毒「自我毀滅」致日本疫情急降溫？ 羅一鈞分析原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫老人「顧目睭」 中市議員籲巿府補助配鏡費

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員張耀中（左起）黃守達、張玉嬿、謝志忠、王立任建議市府，補助65歲以上民眾配老花眼鏡。圖／張玉嬿提供
民進黨議員張耀中（左起）黃守達、張玉嬿、謝志忠、王立任建議市府，補助65歲以上民眾配老花眼鏡。圖／張玉嬿提供

全國現有10縣市補助老人老花眼鏡，民進黨台中議員質詢指出，眼科醫師一致認為，八成老人家眼疾加遽，不少是買百元現成的老花眼鏡所致，目前有10縣市辦理老人老花眼鏡補助，專業驗光幫長者配到好，補助從300至700元不等，守護老人視力健康，議員們要求市府應比照辦理，幫老人「顧目睭」延緩失能。

議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達聯合質詢，張玉嬿說，11年台中剛升格，65歲以上老年人口數23萬5千，占總人口8.83％，今年成長至40萬人、14.21％，邁入「高齡社會」，每7人中就有1人是長者，市府營造友善老年環境是市府，刻不容緩。

張玉嬿說，前台中縣2008年10月全台首次試辦老花眼鏡補助計畫，惜因財源不繼喊停，台中市應接手辦理，建議補助老人每副老花眼鏡700元，驗光時也可能發現眼疾，及早至眼科篩檢，避免惡化。

謝志忠、張耀中、王立任、黃守達表示，現代老人是重度3C使用者，不該以預算為由拒絕，應該排除萬難，照顧長者視力健康。

社會局表示，市長盧秀燕關切長輩健康，上任後恢復老人健保補助，約40萬人受惠，平均每人每月補助約615元。

若市府補助長輩老花眼鏡費用，以40萬人、每人500元至700元額度估算，整體預算達2億至2億8000萬元。社會局也會將衛生局研議討論，加強老人視力保健。

老花 視力 衛生局 台中市

延伸閱讀

台中人1到9月比去年少生1087人 明年虎年更少子化

綠營誰挑戰台中二選區？黨內人士：這兩人出線機率高

中二補選外傳顏家推顏莉敏？ 顏寬恒陷長考中

有人勸進補選 中市議員王立任：有需要會全力以赴

相關新聞

台中門牌紊亂 30年前的「大里鄉」升格還沒換

台中縣市合併已10年，民進黨市議員今指詢民政局，台中市門牌更新作業遲緩，目前各地門牌內容、格式紊亂、新舊並陳，光是大里前...

影／武陵農場櫻花季今開放2月訂房 1972間房5分鐘秒殺

疫情趨緩，明年武陵農場櫻花季從110年2月12日到2月28日共17天，今天早8點30分開放訂房，櫻花季每天有116個房間...

彰化冬季花田起跑 第一個開花田尾花田成打卡新亮點

彰化縣田尾鄉最近多一處打卡新景點，鄉公所承租約1.8公頃農地種花，天涼花朵紛紛綻放，預計本（11）月中旬進入盛開期，延續...

彰化「清水那方」露營區改每月第三周周日 開放縣民免費入園

彰化縣社頭鄉清水岩「清水那方」溫泉露營區已開幕近一個月，民眾抱怨園方對在地民眾回饋不夠、還有外地民眾大老遠跑到溫泉露營區...

中部畢業生27%北漂 議員：台中低薪高消費勞工難開心

行政院發佈國內經濟成長創11年來新高，台中市議員黃馨慧表示，網路調查六都薪資，台中排第五，讓「北漂｣市民不敢回鄉就近就業...

幫老人「顧目睭」 中市議員籲巿府補助配鏡費

全國現有10縣市補助老人老花眼鏡，民進黨台中議員質詢指出，眼科醫師一致認為，八成老人家眼疾加遽，不少是買百元現成的老花眼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。