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幫老人「顧目睭」 中市議員籲巿府補助配鏡費
全國現有10縣市補助老人老花眼鏡，民進黨台中議員質詢指出，眼科醫師一致認為，八成老人家眼疾加遽，不少是買百元現成的老花眼鏡所致，目前有10縣市辦理老人老花眼鏡補助，專業驗光幫長者配到好，補助從300至700元不等，守護老人視力健康，議員們要求市府應比照辦理，幫老人「顧目睭」延緩失能。
議員張玉嬿、謝志忠、張耀中、王立任、黃守達聯合質詢，張玉嬿說，11年台中剛升格，65歲以上老年人口數23萬5千，占總人口8.83％，今年成長至40萬人、14.21％，邁入「高齡社會」，每7人中就有1人是長者，市府營造友善老年環境是市府，刻不容緩。
張玉嬿說，前台中縣2008年10月全台首次試辦老花眼鏡補助計畫，惜因財源不繼喊停，台中市應接手辦理，建議補助老人每副老花眼鏡700元，驗光時也可能發現眼疾，及早至眼科篩檢，避免惡化。
謝志忠、張耀中、王立任、黃守達表示，現代老人是重度3C使用者，不該以預算為由拒絕，應該排除萬難，照顧長者視力健康。
社會局表示，市長盧秀燕關切長輩健康，上任後恢復老人健保補助，約40萬人受惠，平均每人每月補助約615元。
若市府補助長輩老花眼鏡費用，以40萬人、每人500元至700元額度估算，整體預算達2億至2億8000萬元。社會局也會將衛生局研議討論，加強老人視力保健。
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