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大甲媽信仰非一人能影響 議員：周玉蔻要還媽祖公道

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員蘇柏興要求周玉蔻向大甲媽道歉。記者陳秋雲/攝影
台中市議員蘇柏興要求周玉蔻向大甲媽道歉。記者陳秋雲/攝影

媒體人周玉蔻日前指大甲鎮瀾宮董事長顏清標是綁架媽祖的神棍，顏清標及廟方駁斥周是「不實指控」強調這「對全台寺廟跟信徒都不尊重」。台中市議員蘇柏興今在議會質詢表示「一定要幫大甲媽說話」，媽祖神威，「不是一個人或一個團體有辦法影響全台灣、全世界的信仰」，不要拿政治來抹黑媽祖，他要求周玉寇向大甲媽道歉，「還媽祖公道！」

蘇柏興說，他只要遇到事情一定會向求媽祖開示，他生病手術前也求媽祖保佑平安順利，過程中他深深感受媽祖真的「有靈感」，他也一步步挺過來，恢復健康。

「我一定要幫媽祖說話」蘇柏興說，全台灣、全世界對大甲媽的敬仰「不是一個人或一個團體有辦法影響的」社會如此紛亂，希望各界不能拿政治問題來抹黑，不要「黑白講。」

民政局管理宗教之事，鎮瀾宮是位在台中的信仰中心，蘇柏興認為，民政局長吳世瑋應該打電話給周玉蔻，希望她向媽祖說「我做錯了」「黑白講」媽祖是慈悲，不會對她如何，一定會原諒她。他強調，要還給媽祖一個公道。

媽祖 大甲媽 顏清標

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