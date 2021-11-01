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彰化冬季花田起跑 第一個開花田尾花田成打卡新亮點

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田尾鄉公所租用農地在鄉立托兒所旁邊種花，百日草開花迎風搖曳，成為田尾鄉打卡新亮點。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田尾鄉公所租用農地在鄉立托兒所旁邊種花，百日草開花迎風搖曳，成為田尾鄉打卡新亮點。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田尾鄉最近多一處打卡新景點，鄉公所承租約1.8公頃農地種花，天涼花朵紛紛綻放，預計本（11）月中旬進入盛開期，延續到明年2月，鄉公所規畫擺放裝置藝術品及兒童遊具，作為田尾鄉元旦和春節的觀光旅遊亮點。

彰化縣政府辦理冬季花田近18年，今年也不例外，並且提前在9月已把大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、小油菊的種籽發到各鄉鎮市，但田尾鄉公所強調，田尾鄉現在開花的花田不是冬季花田，鄉公所往年向縣政府申請耶誕踩街補助款，經評估耶誕節跟田尾鄉沒什麼關係，無法代表田尾鄉，因此申請變更用途改為布置花田彰顯田尾鄉特色，縣政府欣然同意。

鄉公所今天表示，田尾郷發展偏重西田尾，商業活動興旺，去年底鄉公所規畫在十甲重劃區種花田，衍生出舉辦園遊會等消息，鄉公所礙於新冠肺炎疫情全盤取消，既沒宣傳花田，更沒所謂的園遊會。

今年鄉公所重新評估花田一案，認為應該發展東田尾，於是在鄉立幼兒園的旁邊租用約1.8公頃農地種植黃波斯菊、向日葵、百日草，百日草先開花，黃波斯和向日葵都有花包，預計花田本月中旬萬花齊放，景致比現在還美麗，鄉公所預留一些空間沒灑種籽，在空地放置裝置藝術品、大型兒童遊具和舉辦藝文表演，花田周邊舉辦市集，讓花田不只有欣賞花卉的功能。

彰化縣政府農業處指出，今年彰化縣二期稻作進入收割期，由南往北收割，縣政府提早發給冬季花田種籽，農民收割稻穀之後，稻梗留在原地覆蓋花田種籽，放水浸潤稻梗和土壤，種籽就會發芽，12月起鄉間處處花田，結合元旦連假創造彰化縣觀光商機。

花田 裝置藝術

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