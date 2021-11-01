南投採茶車「擠沙丁魚」釀禍 議員要求控管改善

南投縣昨發生採茶車與廂型車事故釀20人傷，縣議員賴燕雪、陳翰立今針對採茶車上山，一車超載18人像「擠沙丁魚」要求控管改善，並成立合法採茶班確保其權益；縣府將加強輔導並取締採茶車違規行為，同時研議採茶班成立可行性。

賴燕雪表示，南投縣是茶鄉，茶產業面積居全台之冠，採茶工人需求量大，他們工作卻是一卡車「擠沙丁魚般」上山，山路又蜿蜒，每次出事就是嚴重傷亡，像昨天又20人輕重傷，相關道路管理及車輛人數控管等，縣府有無配套規範。

工務處長陳錫梧回應，鹿谷鄉5年前曾發生採茶車傷亡事故，監理站、警方及工務單位就禁止小貨車載客，要求採茶工須搭白牌車上工，當地實施至今，但其他茶區未落實將輔導要求；縣警局長黃永志則說，後續嚴格取締相關違規載客行為。

陳翰立則指出，昨天受傷的採茶工幾乎都是逾六旬的阿嬤，而她們上山採茶相信都沒有保險，同時凸顯南投是茶鄉，但縣內卻無合法的採茶班，出狀況的時候恐無相關保障，農業處應正視採茶工在工作、交通等權益，避免其受害時求助無門。

農業處長陳瑞慶說，採茶作業會從低海拔採到高海拔，相關人員安排、工作期程等多由班頭自行找工規劃，而縣內目前雖有針對採茶技術相關訓練，但公部門並未成立採茶班，相關勞健保或交通保險等則由業主、採茶工自行加保。