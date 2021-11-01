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影／武陵農場櫻花季今開放2月訂房 1972間房5分鐘秒殺

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
武陵櫻花季，是每年二月重點活動。圖／武陵農場提供
武陵櫻花季，是每年二月重點活動。圖／武陵農場提供

疫情趨緩，明年武陵農場櫻花季從110年2月12日到2月28日共17天，今天早8點30分開放訂房，櫻花季每天有116個房間，合計1972間房間，5分鐘內全部秒殺。

武陵農場公告櫻花季管制期，11月1及15日分別開散客及團客預約，為方便遊客規劃明年度賞櫻遊程，武陵農場公告111年櫻花季疏運管制時程預估自2月12日至2月28日止，共17天。團客部分預計於11月15日（一）上午9點起，開放旅行業網路登記預約，相關細節預計於11月15日公告至農場官網。

年度盛事「武陵櫻花季」將於明年二月登場，武陵農場都在前一個月公告櫻花季疏運管制期，方便賞遊客安排假期來農場賞櫻，並善意回應許多遊客希望農場提早公告疏運管制期間，尤其明年的櫻花季與過年年假並未重疊，特別提前規劃公告111年櫻花季疏運管制期。

武陵農場副場胡發韜提醒，除了團客於11月15日開放預月平台外，散客及露營客則分別於110年11月1日8點30分及12月1日8點開放，原預估武陵農場每年2月份櫻花季的住宿及露營區網路訂位均是以秒殺速度額滿，果然今天早上8點30分開放訂房，5分鐘內，二月份的訂房全部額滿。

農場表示，要到農場賞櫻遊客及前準備，後續已確認訂位(含營位)之旅客可在1月份下載車輛通行證；其餘遊客仍可透過公共運輸或團客預約入園賞櫻。

武陵櫻花季，是每年二月重點活動，今天開放明年二月訂房，五分鐘內秒殺。圖／武陵農場提供
武陵櫻花季，是每年二月重點活動，今天開放明年二月訂房，五分鐘內秒殺。圖／武陵農場提供
武陵櫻花季，是每年二月重點活動，今天開放明年二月訂房，五分鐘內秒殺。圖／武陵農場提供
武陵櫻花季，是每年二月重點活動，今天開放明年二月訂房，五分鐘內秒殺。圖／武陵農場提供
武陵櫻花季，是每年二月重點活動。圖／武陵農場提供
武陵櫻花季，是每年二月重點活動。圖／武陵農場提供

櫻花季 武陵農場 賞櫻

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