台中清水眷村文化園區藝術家期末聯展 港藝聯合展出

台中清水眷村文化園區今年以「說故事的人」為主題，向全國廣徵具前衛、新銳、實驗性且能突顯藝術家個人識別性的創作計畫，今年7月至11月期間由4位（組）藝術家和團隊進駐，10月31日至11月30日期間於清眷48號&50號、51號房舍及24號、43號及長壽亭廣場戶外空間等舉行年末成果展；以「連結與擴張」為策展主題，將在11月13日至12月5日期間，在台中市港區藝術中心二樓展示場東側同步展出。

港區藝術中心表示，今年邀請東海大學美術系張惠蘭老師擔任總策展人，在藝術家進駐期間，引導藝術家們的創作計畫進行，這次計畫向文化部爭取經費補助再加上台中市多位議員的積極爭取而有的成果。

這次駐村藝術家總策展人也是東海大學美術系副教授張惠蘭表示，此次展出主題「連結與擴張」，首度將清眷實驗創作基地連結港區藝術中心展覽，藉此將屬於清眷高低起伏的屋頂與狹長的巷弄，其有機式的生長方式作為現地創作的場域，進而連結擴張至港藝的展示空間，作為此次藝術家創作脈絡的參照，配合展出主題，清眷做為「連結」場域，港藝則為「擴張」場域。

今年進駐藝術家和團隊包括來自浙江省的錢菲菲藝術家進駐58號空間，畢業於西南交通大學工業設計系，現就讀國立台南藝術大學藝術創作理論研究所博士班，她在進駐期間以異鄉人角度建立聯結並探尋本地，透過平面膠彩繪畫的形式，嘗試以景、物的依存關係和色彩氛圍闡述眷村經過時間流逝後的離愁、孤寂與思緒。

林資芬藝術家進駐51號空間，發揮她創作核心與零廢棄、永續、創新織品議題相關，進駐51號空間、43號戶外空間及長壽亭廣場，展出以清眷發想的作品「風起的種子」及「王蓮展葉」等動態雕塑平衡裝置，以空中飛翔的翅果呼應眷村聚落生根於此處的遷徙過往，及王蓮開枝散葉的姿態，分享與紀錄在此地生活的故事點滴，讓觀眾以雙展場的概念參觀。

楊智傑藝術家進駐49號空間，創作以繪畫及文學為主，展出他在清眷駐村期間的生活及肖像繪畫，包括最大件作品將近200號將於港藝二樓展場展出，清眷則展示他駐村期間的日誌文字及肖像素描等；彰化師範大學美術系研究所的團隊—中空場域（吳宏德、張家翔、許淳珺、蔡尚寬），於清眷48號&50號展間，以文件及裝置方式展出「清水土質轉換」研究，針對包含高美濕地一帶、大甲溪旁、中港系統下的田野間、清水楊厝及清水眷村等6個地點的土壤搜集，透過把土壤轉換為顏料，將屬於清水的地質物轉化成藝術創作的媒介，並以影像輸出與轉換後的成果顏料進行整合及紀錄。