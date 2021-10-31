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彰化建縣三百大放藝彩巡演 明年2月好戲再輪番登場

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
「建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」今天晚間在彰化縣立體育場登場，邀請國際級表演藝術團隊福爾摩沙馬戲團演出「馬戲派對」。圖／彰化縣府提供
「建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」今天晚間在彰化縣立體育場登場，邀請國際級表演藝術團隊福爾摩沙馬戲團演出「馬戲派對」。圖／彰化縣府提供

「建縣三百大放藝彩鄉鎮藝術巡演」今天晚間在彰化縣立體育場登場，邀請國際級表演藝術團隊福爾摩沙馬戲團演出「馬戲派對」，彰化縣長王惠美也與縣民同樂，一起共度疫情趨緩的歡樂慶典氣氛。　　

王惠美表示，彰化建縣即將滿三百年，「建縣三百，大放藝彩」為建縣三百年做暖身，邀請福爾摩沙馬戲團表演，該團體曾在英國愛丁堡藝穗節與法國外亞維儂藝術節演出，也是第一個進行海外巡迴的臺灣馬戲團，突破過去刻板印象，使用流行音樂、雜耍等，讓大家有個愉快的夜晚。在議會謝典林議長與議員的支持下，縣府才有充足預算邀請國際級表演團體，希望讓「藝術就是生活，生活就是藝術」。　　

彰化市長林世賢表示，近3年彰化市改變許多，感謝縣府團隊、中央與彰化市的合作下，彰化四大建設彰化市鐵路高架化、捷運綠線延伸到彰化、東區都市計畫的轉型、彰化第一家百貨公司，要感謝王縣長與中央一起努力，讓彰化市改變。

文化局局長張雀芬表示，「建縣三百 大放藝彩鄉鎮藝術巡演」活動，接下來還有明年2、3月明華園戲劇總團、明華園日字戲劇團、薪傳歌仔戲劇團在北斗、鹿港、田中、二林等鄉鎮輪番登場，民眾均免費入場，歡迎屆時鄉親前往欣賞。　

王惠美 明華園

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