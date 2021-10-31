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台中購物節天天抽現金 金牛座或屬猴中奬率最高

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中購物節活動至今，金牛座中奬率最高。圖/市府經發局提供
台中購物節活動至今，金牛座中奬率最高。圖/市府經發局提供

第三屆台中購物節昨（30）日抽出2名百萬現金得主，同樣居住北屯區，江姓得主鼓勵民眾及早登錄發票，可大幅增加中獎機率。另截至目前統計，金牛座或生肖猴中獎率最高。

據得獎人統計分析，以台中市民居多，其次為彰化縣、南投縣，男女比例3：7，年齡層分佈則以35至55歲的民眾中獎比例最高。

另根據10月得獎人星座分布顯示，偏財運最旺的5個星座分別為金牛座、獅子座、處女座、水瓶座、雙子座，中獎者生肖總排名前五名分別為猴、蛇、龍、羊、牛。

江姓得主花費3.6萬元買手機中獎，購物節期間每天都有機會中獎，為增加中獎機率，可以及早登錄發票。

另一名消費310元買蔥油餅就中「市民專屬」百萬現金的馬姓得主說，她的姐姐也抽中購物節5000元。

經發局說明，截至昨日止，「台中購物節」APP發票登錄總金額已累計超過59億元，直逼60億，活動APP總累積下載量已突破83萬大關，購物節活動從雙十節起跑至今已抽出2萬1000名5000元得獎者、38名10萬元得獎者及2名百萬幸運得主。

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