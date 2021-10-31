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一張圖看天氣！下周兩階段變化 鋒面襲台將變天

綠鬛蜥再攻下一縣 有圖有真相這縣市恐要備戰囉

聯合報 / 記者簡慧珍江良誠／即時連線報導
南投縣有沒有綠鬛蜥？網友PO圖證明確有牠的存在。圖／轉載自臉書
南投縣有沒有綠鬛蜥？網友PO圖證明確有牠的存在。圖／轉載自臉書

綠鬛蜥喜愛溫暖環境，台中、彰化兩縣市都淪陷，唯獨官方紀錄南投縣掛零，但草屯張姓網友在年初就發現蜥蹤，拍照後上傳臉書，其他網友也留言說朋友的果園常有綠鬛蜥出沒；南投林區管理處表示，既然南投已有發現 紀錄，將通知縣政府依規定防制和移除。

彰化縣二林鎮二林溪「蜥滿為患」原住民青年獵人10月進駐3周，已移除300隻，28公分以上有繁殖能力成蜥占七成，彰化縣政府大喜過望，縣政府農業處長邱奕志表明，二林鎮二林溪移除綠鬛蜥計畫經費不受年度「關帳」而停擺，將持續到明年春天。

中彰縣市都編列配合款，加上中央補助款執行移除綠鬛蜥，唯獨南投縣官方紀錄掛零，屬於「淨土」，不像中、彰、雲、嘉、高、屏等縣市為綠鬛蜥肆虐而頭痛。不過有多名網友PO文駁斥，南投縣草屯溪、隘寮溪一帶早有綠鬛蜥，官方也派員捕捉並帶回處理。網友同時抱怨，民眾自費上課、自行捕捉，真不知道政府防治外來種的經費去做什麼用途。

「有圖有真相」，網友PO文引起南投林管處重視，今天表示，南投縣政府的紀錄是沒發現綠鬛蜥，既然網友拍照和指出綠鬛蜥出沒地點，明天星期一上班日將請南投縣政府詳細調查，以免錯失先機，讓綠鬛蜥在南投低海拔山區壯大族群。

南投

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