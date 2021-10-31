彰化海空步道暴紅 周邊設施足以因應嗎？官民交流意見

「彰化跨域新視野論壇」今天在彰化縣立圖書館演講廳舉辦，有學員建議，地方要發展觀光，交通一定要更健全，公廁等公共設施要更方便，才能讓銀髮族在非假日有更友善的觀光環境，彰化縣府城市暨觀光發展處長田飛鵬表示，彰化海空步道最近暴紅，卻顯現停車場、公廁不足情況，觀光要永續發展，不只政府要努力，也需民間配合。

「彰化跨域新視野論壇」今天討論包括「觀光跨域、產業新生、青年未來、文創新視野」等議題，副縣長林田富表示，希望能匯聚產、官、學、研、社各界經驗智慧，縣府將匯集各界建議，持續推出各項讓民眾有感的政策措施，讓彰化的未來持續發光。

今天討論的議題包括「跨域整合觀光力」由暨南大學觀光休閒與餐旅管理學系副教授曾喜鵬、靜宜大學觀光事業系專任教授吳政和、彰化縣旅遊產業協會理事長吳睿麒、彰縣府城觀處處長田飛鵬等人做專題演講及討論分享；議題「科技驅動下的產業新生」則由國立勤益科技大學教授兼副校長駱文傑、彰化師範大學機電工程學系系主任沈志雄、暨南國際大學應用材料及光電工程系教授蕭桂森、英發企業總經理陳泰宏、彰化縣府經綠處產業發展科科長陳駿瑜等人演講及討論分享。

與會李姓學員提議，用腳走路是最接近土地，如果公車等公共交通更方便，才會讓自助旅行、銀髮族更容易去旅行，也能刺激非假日的旅遊商機；還有像廁所也很重要，去日本旅遊時就會發現人家的廁所永遠都非常乾淨，反觀國內觀光景點廁所等公共設施的不足及管理都有待加強。

田飛鵬說，在政府有限人力下，民間力量的共識和投入才能一起帶動地方觀光發展，尤其每次一個新景點出來，就有人喊著要增加停車場、廁所等設施，但有可能這些新景點熱潮一過，旅遊人數下降，可能又會有閒置設施問題，像最近剛夯起來的芳苑鄉海空步道中秋連假湧進上萬人，但過一陣子可能旅遊人數就會回歸到三千人的最佳觀光客容載量，都需要去做合理的設施規劃配置，和周邊民間單位的彈性配合，才能帶動在地觀光經濟效益。