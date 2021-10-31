免費炸雞茶葉蛋不夠看 農民大清早排隊只為搶買它
彰化縣二林鎮農會今天在二林文化教育園區，舉年今年度二林鎮產業行銷推廣活動農業推廣聯合成果展，及大型豬糞堆肥產品行銷推廣活動，每包25公斤裝的4400包豬糞堆肥不到1小時被索取一空，令農會感到意外，原來平時慣用化學肥料的農民對有機肥接受度很高。
二林鎮農會今年展售青農產品，發表推廣公益、綠色照顧和農事．四健．家政研習成果，家政班婦女用七葉蘭、紫地瓜等天然色素製作五顏六色米飯，用蕎麥、紅龍果製作烘焙食品，農家青少年製作手工藝品，內容豐富精彩，吸引民眾觀摩。
二林鎮農會、彰化縣水禽協會等農業社團贈送炸雞翅、皮蛋和鹹蛋等農特產食品，民眾大排長龍領取，但都比不上豬糞堆肥搶手，4400包分為兩部分，現場分送2200包給農民，每包重達25公斤不到1小時被索取一空，為了保證拿得到，有農民今天上午6點已到場排隊，豬糞堆肥受歡迎程度不亞於搶購限量商品。
位在南投縣的台灣省農牧資源回收再利用協會，總幹事江世祺說，豬糞和雞糞混合食用菇類廢棄植包，密閉發酵一個半月到兩個月，含水量從60%蒸發減至35%，篩選淘汰粗粒，包裝成每袋25公斤有機肥，含氮量3%，不會造成土壤酸化及植物生長快速，是很「友善」的天然肥料。
江世祺又說，每年中秋過後到翌年2月是有機肥銷售旺季，仍敵不過化學肥料，因化肥每包40公斤，含氮量46%，如果從短期利益，化肥比有機肥「便宜好用」，但有機肥可減少家禽家畜排泄物汙染環境的問題又能固碳，農民不是不知道，只是講到價錢就打退堂鼓，今天免費送，農民搶著要。
二林鎮農會今天頒發今（110）年度優質紅龍果評鑑，及2021紫晶盃葡萄酒評鑑得獎者，並發表照顧高齡者已逾5000人的「綠色照顧站」成果，在社會公益方面，二林鎮農會自2011年起舉辦「你消費我捐款」為「伯立歐家園Polio Home」基金籌措逾200萬元，希望進一步透過今天各項活動行銷二林鎮在地農業，推動農村經營傳承在地經濟活絡及地產地銷，深耕地區特色農產與農村文化。
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