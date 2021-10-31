影／清境農場今祭入場20元 狂吸5千人歡度榮民節

今天是榮民節，南投縣清境農場為慶祝感恩榮民，今擴大優惠開放全民20元入場歡慶榮民節，加上周末好天氣，湧現旅遊人潮，最受民眾喜愛的綿羊秀、馬術秀幾乎場場爆滿，今天累積逾5300人次，比昨天多了上千人，又見疫後高人氣。

清境農場隸屬國軍退除役官兵輔導委員會，早年為安置滇緬義勇軍、眷屬及榮民，從事農墾開發所設置，與武陵農場、福壽山農場並列「台灣3大高山農場」，又以清境場區內飼養綿羊、牛隻和馬匹，有綿羊秀、馬術秀，最受大小朋友的喜愛。

退輔會清境農場表示，平日僅針對榮民、第2類退除役官兵與配偶及直系血親提供優惠，酌收入園保險費20元，但因10月31日榮民節，場方為慶祝感恩榮民過往辛勞，今天擴大優惠開放全民都可享20元入場，不少遊客因此前來遊憩。

而因清境農場一般遊客入場，平日全票價格為160元，假日全票價則為200元，今天只要20元，等於一折門票就能進場遊玩，因此遊客今天明顯變多，園區2頭重點表演「綿羊秀」、「馬術秀」更是人潮滿滿，幾乎場場座無虛席。