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醫師娘創作山水青花瓷 心月藝術中心成為彰化新景點

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
卓麗秋投入青花瓷山水畫創作，獲得極高肯定，成立藝術中心，也希望各界喜愛藝術的朋友，都能欣賞、學習和交流。記者林宛諭／攝影
卓麗秋投入青花瓷山水畫創作，獲得極高肯定，成立藝術中心，也希望各界喜愛藝術的朋友，都能欣賞、學習和交流。記者林宛諭／攝影

彰化市「心月藝術中心」今天開幕，彰化縣長王惠美說，卓麗秋老師策劃的心月藝術中心跟扇型車庫一樣，是彰化市最重要文化資產，賦於青花瓷新意境、新生命，讓彰化古城有一個新穎現代山水青花瓷創作的藝術中心，將成為彰化的新景點。

「心月藝術中心」今天開幕典禮，王惠美說，謝義德醫師是彰化仁醫，謝醫師的太太卓麗秋(心月)老師，7年前到新北市鶯歌區學習，將山水國畫與陶瓷結合，重現宋朝青花瓷之美，展露藝術天分，卓老師對藝術十分堅持，作品有一點點不理想，即不惜血本打掉重做，務求監善盡美，謝醫師是重要推手，「心月藝術中心」在彰化火車站前，歡迎到彰化扇型車庫一遊的民眾，千萬不要錯過到心月藝術中心，欣賞現代青花瓷之美。

退輔主委馮世寬說，卓老師在山水青花瓷的畫功加上現代技法，更進一步發揮。清朝康熙皇帝請義大利郎世寧畫了很多傳世名作；國畫大師張大千也畫了許多曠世巨作，如今都為故宮所典藏，以卓老師的藝術天分，相信也能為我們這個時代的人，留下許多精美作品，讓後人欣賞。

公共電視董事長陳郁秀推崇藝術中心成立後，不但對推廣中部藝術活動會有重大貢獻，希望未來能走向全世界，讓世界看到台灣，卓老師投入學習青花瓷，風雨無阻，每周來回台北彰化學畫，求真求美求善的精神，這就是藝術家的堅持；我們從故宮的文物中深刻了解，人世間的一切都會隨風而逝，唯有藝術能永世長留。

卓麗秋說，自己很喜歡創作，為了推廣藝術與文化，才設立藝術中心，歡迎各界喜愛藝術的朋友，都能欣賞、學習和交流。

今天出席的貴賓還有立委黃秀芳、立委陳素月、總統府國策顧問魏明谷、彰化市長林世賢、台南市警察局長方仰寧、 木雕國寶大師李秉圭、彰化基督教醫院副院長周志中、彰化秀傳醫療體系營運長黃靖媛等人與會參觀。

心月藝術中心在彰化市中正路2段53號3樓採預約參觀，預約參觀表單https://forms.gle/mw3jWDMX59YC9tkG6，未來4樓也將規劃「心月青花瓷和水墨教室傳授技藝。

彰化市「心月藝術中心」今天開幕，吸引許多政商名流參觀。記者林宛諭／攝影
彰化市「心月藝術中心」今天開幕，吸引許多政商名流參觀。記者林宛諭／攝影
彰化市卓麗秋老師(左六)策劃的「心月藝術中心」今天開幕，包括彰化縣長王惠美(左五 )等貴賓與會，現場冠蓋雲集。記者林宛諭／攝影
彰化市卓麗秋老師(左六)策劃的「心月藝術中心」今天開幕，包括彰化縣長王惠美(左五 )等貴賓與會，現場冠蓋雲集。記者林宛諭／攝影
彰化市卓麗秋老師(左五)策劃的「心月藝術中心」今天開幕，包括彰化縣長王惠美(左六 )等貴賓與會，現場冠蓋雲集。記者林宛諭／攝影
彰化市卓麗秋老師(左五)策劃的「心月藝術中心」今天開幕，包括彰化縣長王惠美(左六 )等貴賓與會，現場冠蓋雲集。記者林宛諭／攝影

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