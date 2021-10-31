台中景觀「更新」 都發局長黃文彬：美麗又安全

高雄城中城社區大火案引發各縣市對危老建築公共安全的加速檢視。台中市都發局長黃文彬受訪時表示，市府已即時成立聯合稽查小組，針對危老建築加強稽查，並配合中央修法推動老舊社區成立管理組織。除加速危老建築更新，都發局也推動新建案一社區一花園的宜居建築鼓勵辦法，期讓都市景觀更加美麗安全。

台中老化建築較少

黃文彬接受本報專訪時表示，台中市建築的老化程度較低，在六都中排第五；危老更新重建進度排名第三，進度居中。除推動重建，也將配合中央的修法，強制各老舊社區成立管理組織。在民國84年公寓大廈管理條例施行前的建築社區，未強制成立管理委員會，形成管理上的漏洞。

內政部於10月21日通過公寓大廈管理條例條正草案，針對民國84年之前的老舊危險公寓大樓，規定地方主管機關得委託專業機構協助老舊建築成立管理組織，未成立者將有罰則。黃文彬表示，市府已成立聯合稽查小組，針對轄內可能有公安危險的建築，每日2件加強稽查。

法規常在亡羊補牢

過去台灣在發生台中衛爾康大火與921大地震之後，中央都即時條法，修訂建築法提高防火建材要求、並提加結構安全系數等，這次內政部的修法，仍屬亡羊補牢。雖然市府除加強聯合稽查外，也積極推動危老建築的更新重建，但黃文彬坦言，老舊建築的更新重建，不僅是台中市，全台都面臨同樣的困難。

黃文彬舉例，有些社區住戶訴求重建，有些只想就現況修建更新；一般建築開發商介入整合重建時，又會面臨住戶對房屋價值認定的差異而喬不攏。屋齡達三、四十年以上的房屋，建商只就土地價值進行估算；屋殼基本上已無價值，但住戶卻認為，除土地外，建築物本身應有一定價值，彼此認知有很大差異。

舊建築更新 新建築綠化

不論如何，市府仍極力協助推動成立危老建築更新會，另受理危老建築審查，自106年至今共受理438件，已核准311件。此外，台中市做為全台第二大都市，都發局前年發布「台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法」，鼓勵新建案綠化植栽，可免計容積，期能使台中朝向一社區一花園的城市景觀推進。

曾以一名民間建築師身分受市長盧秀燕肯定而受邀擔任都發局長的黃文彬說，他從一位建築設計師轉換角色成為城市規劃師，期望為台中市帶來不同的都市景觀與城市發展。宜居建築設置辦法即是參考新加坡的例子，鼓勵社區規劃更多的植栽綠化面積，也為都市帶來更多的氧氣，提高固碳量，降低熱島效應。

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