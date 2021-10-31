聽新聞
test
0:00 / 0:00
前省議會議事堂變身「民主時刻館」 辦公室成展區
前台灣省議會歷經許多轉變成為立法院民主議政園區後，立法院經過數年策畫，把原省議會議事堂打造變身為「民主時刻館」並在上午開幕啟用。立法院除了邀請蔡英文總統參加啟用典禮，還有許多前省議員也同時受邀參觀此一轉變，
今年也是台灣議會設置請願運動100周年，立法院議政博物館也在園區內舉辦「台灣議會設置請願運動百年展」，蔡英文到達時也先參觀此項展覽，了解百年前這段歷史，並緬懷林獻堂等先賢的貢獻。該展明天將移師立法院台北院區展出，11月9日舉行開展儀式。
民主時刻館以原省議會議事堂為核心，把周邊的辦公室改裝設置成6大展區，紀錄從清朝、日治到國民政府播遷來台後台灣民主發展的重要的事件。往後展區不分平假日皆有開放，且接受20人以上團體預約導覽。
蔡英文致詞說，這裡是重要的民意機關，見證重要的民主時刻，未來將替台灣傳遞珍貴的民主精神。民主是台灣最珍貴的民主資產，相信這是全民共識；不過，這份資產是如何產生和累積，它有許許多多在這塊土地上民主奮鬥的故事，都需要更多的台灣人民一起來了解。
她說，過去一年多來，相信大家都感受到，在疫情下我們對民主價值的堅持，讓台灣得到更多的支持；我們跟理念相近的國家合作愈來愈緊密，不僅能對抗疫情的挑戰，台灣發展的腳步也沒有停下來；這塊土地上的民主精神，在百年前的台灣帶領大家往前進，今天也是如此，我們一起努力，為台灣持續開創重要的民主時刻，也讓世世代代的台灣人民更能享受豐碩的民主成果。
立法院長游錫堃也說，蔡總統參觀後說，民主時刻館和相關展出可以讓年輕人了解民主不是天上掉下來的，她也覺得善用科技，像是掃描QRCORD就可以上雲端看很多的資料，是科技與歷史的結合。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言