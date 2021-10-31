前省議會議事堂變身「民主時刻館」 辦公室成展區

前台灣省議會歷經許多轉變成為立法院民主議政園區後，立法院經過數年策畫，把原省議會議事堂打造變身為「民主時刻館」並在上午開幕啟用。立法院除了邀請蔡英文總統參加啟用典禮，還有許多前省議員也同時受邀參觀此一轉變，

今年也是台灣議會設置請願運動100周年，立法院議政博物館也在園區內舉辦「台灣議會設置請願運動百年展」，蔡英文到達時也先參觀此項展覽，了解百年前這段歷史，並緬懷林獻堂等先賢的貢獻。該展明天將移師立法院台北院區展出，11月9日舉行開展儀式。

民主時刻館以原省議會議事堂為核心，把周邊的辦公室改裝設置成6大展區，紀錄從清朝、日治到國民政府播遷來台後台灣民主發展的重要的事件。往後展區不分平假日皆有開放，且接受20人以上團體預約導覽。

蔡英文致詞說，這裡是重要的民意機關，見證重要的民主時刻，未來將替台灣傳遞珍貴的民主精神。民主是台灣最珍貴的民主資產，相信這是全民共識；不過，這份資產是如何產生和累積，它有許許多多在這塊土地上民主奮鬥的故事，都需要更多的台灣人民一起來了解。

她說，過去一年多來，相信大家都感受到，在疫情下我們對民主價值的堅持，讓台灣得到更多的支持；我們跟理念相近的國家合作愈來愈緊密，不僅能對抗疫情的挑戰，台灣發展的腳步也沒有停下來；這塊土地上的民主精神，在百年前的台灣帶領大家往前進，今天也是如此，我們一起努力，為台灣持續開創重要的民主時刻，也讓世世代代的台灣人民更能享受豐碩的民主成果。