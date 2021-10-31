台中豐原公老坪「柿季」農遊 味覺和聽覺享受

台中市政府農業局輔導豐原區公老坪社區昨天和今天在公老坪舉辦「柿季農遊 音樂饗宴」活動，安排社區深度導覽解說、柿染DIY及甜柿採果，遊客還能伴隨著悠揚的樂聲，品嘗以新鮮柿子入菜的創意料理。

農業局表示，現場活動安排讓民眾了解柿子生長知識及社區人文故事，並體驗親自採柿及柿染的樂趣，傍晚的音樂餐會，以新鮮柿子入菜的創意料理讓人食指大動，遊客能品嘗柿子好滋味，還能聆聽由社區在地組成的公老坪農村國樂團所演奏的一首首動人樂章，味覺和聽覺同時獲得滿足。