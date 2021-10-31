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台中豐原公老坪「柿季」農遊 味覺和聽覺享受

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市農業局昨天和今天在豐原公老坪辦「柿季」農遊。圖／台中市農業局提供
台中市農業局昨天和今天在豐原公老坪辦「柿季」農遊。圖／台中市農業局提供

台中市政府農業局輔導豐原區公老坪社區昨天和今天在公老坪舉辦「柿季農遊 音樂饗宴」活動，安排社區深度導覽解說、柿染DIY及甜柿採果，遊客還能伴隨著悠揚的樂聲，品嘗以新鮮柿子入菜的創意料理

農業局表示，現場活動安排讓民眾了解柿子生長知識及社區人文故事，並體驗親自採柿及柿染的樂趣，傍晚的音樂餐會，以新鮮柿子入菜的創意料理讓人食指大動，遊客能品嘗柿子好滋味，還能聆聽由社區在地組成的公老坪農村國樂團所演奏的一首首動人樂章，味覺和聽覺同時獲得滿足。

農業局表示，公老坪社區已參與農村再生計畫多年，對於推動農村產業活化及社區營造不遺餘力，今年更榮獲全國金牌農村銅牌獎的殊榮，歷年推出的相關產業活動得到熱烈回響，成功帶動在地產業觀光，促進農民產業推廣，將在地生產與生活結合，活絡地方產業經濟。基於此豐富的成功經驗下，期望能以柿子為主軸的遊程，推廣社區柿子產業，帶動在地農產行銷。

台中市農業局昨天和今天在豐原公老坪辦「柿季」農遊。圖／台中市農業局提供
台中市農業局昨天和今天在豐原公老坪辦「柿季」農遊。圖／台中市農業局提供

創意料理 社區營造 農民

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