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一窺登刀梯神祕面紗！78歲道長著碩士服主持進階籙考

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
太玄法師協會道長蕭道賢（右）今天著碩士服，主持法師進階籙考，並與完成攀登刀梯晉升儀式者合影。圖／太玄法師協會提供
太玄法師協會道長蕭道賢（右）今天著碩士服，主持法師進階籙考，並與完成攀登刀梯晉升儀式者合影。圖／太玄法師協會提供

攀登刀梯為道教神職人員晉升的傳統科儀，中國武當道教太玄法師協會所屬太玄宗壇今天在台中市北屯區舉行法師進階籙考，共有45人打赤腳登上108層刀梯參與，其中一人背25公斤神像攀登，相當特殊；為了讓民眾消災避難，現場開放鑽刀梯及走七星水，吸引民眾參與。

太玄法師協會道長蕭道賢說，為了提升台灣宗教文化，太玄法師協會計畫每年舉辦宗教文化研討會，去年與玄奘大學去年合辦的第一屆玄門宗教文化研討會，邀請19名國內外學術界人士探討台灣鸞堂的扶鸞活動及意義等11個主題，刀梯盛會邁入第23屆，希望能傳承文化。

78歲蕭道賢今天碩士服，開刀路到最上層主持法師進階籙考。蕭道賢說，他今年畢業於玄裝大學宗教與文化學系碩士班，今年的攀刀梯經祖師爺（玄天上帝）指示，著碩士服開刀路到最上層主持，並邀去年完成法師進階籙考的十多名法師跟在其後攀爬，到最上層頂禮。

蕭道賢指出，他一路走來，祖師爺都很照顧，也遇到許多貴人，日後希望將道教文化傳承下去。他除了投入文化與宗教研討會，舉辦年度國際級學術研討會，也著手與學術單位合作，由他傳授打手印、七星步、刀梯攀登等道教方面實務知識等，提升宗教文化素質。

法師進階籙考今天登場，共有45人打赤腳登上108層刀梯參與。記者趙容萱／攝影
法師進階籙考今天登場，共有45人打赤腳登上108層刀梯參與。記者趙容萱／攝影
法師進階籙考今天登場，共有45人打赤腳登上108層刀梯參與。記者趙容萱／攝影
法師進階籙考今天登場，共有45人打赤腳登上108層刀梯參與。記者趙容萱／攝影

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