影／台中購物節百萬首抽 2百萬現金均落台中人手中

台中市豐原廟東復興商圈今舉辦「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In 豐原!」活動,台中市長盧秀燕邀請柔道男神楊勇緯抽出2位百萬現金得主,電話撥通瞬間,一位是家管的馬小姐、另一位是網路行銷業者江先生,兩人都是住在台中市北屯區的市民,讓市長與現場民眾直呼好幸運。

「2021台中萬聖嘉年華-Halloween Go! In 豐原!」活動今天下午在廟東復興商圈登場,台中市長盧秀燕與東奧柔道銀牌選手楊勇緯共同抽出市民專屬百萬現金得主,中獎序號出來後,盧秀燕立即與楊勇緯call out 給中獎者北屯區馬小姐。

電話一接通,盧市長說,「您好,我是市長盧秀燕,您知道台中正在舉辦購物節,知道為何我打電話給您嗎?」馬小姐愣了幾秒才緩緩道出,「您真的是市長嗎?」並由楊勇緯告知民眾得獎金額,馬小姐驚嚇愣了幾秒才說「謝謝您!」。馬小姐害羞分享,她是在大買家消費311元,百萬中獎現金預計用在購屋的資金上。

接著抽出百萬現金得主,由同住在北屯的江先生中獎,盧市長緊接著call out,電話接通後,盧市長說「恭喜您中獎,中了一百萬現金!」江先生興奮笑說,「太戲劇性了!超開心的!」他分享中獎序號是買手機,沒想到居然中獎;現場民眾也拍手恭喜江先生獲獎。

盧秀燕表示,最近民眾看見她,第一句招呼語都是「市長,楊勇緯何時來?」、「市長,打電話給我!」因為購物節期間,只要接到市長電話,代表至少中獎10萬元以上,楊勇緯也在現場與盧互動開玩笑,「市長請打電話給我」,笑翻全場。

盧秀燕也分享增加中獎機會小撇步,她指出,有同仁近期要買筆電,特地到購物節合作優惠店家消費,登錄發票金額自動3倍計算,例如消費167元,3倍計為501元,就能獲得1組抽獎序號,增加中獎機會。