快訊

台中男遭10同事虐殺棄屍 圍毆行兇7嫌被聲押

王必勝緋聞對象駁斥「每月6萬」傳聞 衛福部盼低調再低調

溪州后天宮媽祖大學堂報名課程秒殺 明年將續辦

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州媽大學堂在后天宮上課，親子學捏麵人。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州媽大學堂在后天宮上課，親子學捏麵人。記者簡慧珍／攝影

受新冠疫情影響，一延再延的溪州媽大學堂今天開學，舉辦今年第一場也是最後一場的課程，30名親子捏麵捏出Q版千里眼公仔，四成親子來自外縣市，六成是在地民眾，翻轉去年外熱內冷的狀況。

溪州鄉溪州后天宮去年12月開辦溪州媽大學堂，規畫12堂課，受理網路報名，近八成學員來自外縣市，溪州本地鄉民不到三成，雖然受疫情影響，溪州媽大學堂今年要開辦課程，5月疫情警戒升級、7月疫情仍嚴峻都辦不成，直到最近疫情趨緩各項管制措施被鬆綁，總算今天開辦今年也是唯一的課程，由去年捏麵課講師「巫家捏麵館」館長巫俊雄教做千里眼公仔。

巫俊雄去年教捏媽祖公仔，事隔10個月，重新講一次捏麵技巧及應注意事項。他說，捏麵前洗乾淨雙手，以免要捏北極熊變成台灣黑熊，其次是先壓麵糰再搓揉成圓柱形，可使麵糰無折疊痕，避免捏出臉上有「傷疤」的公仔。

今天上課的學員專心聽講，按照講師指導，先做支架，再用黃、藍、紅、白麵糰捏千里眼公仔，公仔插進支架固定，再仔細修飾公仔的臉部表情、姿勢和服飾。

溪州后天宮管理委員會主任委會林佑順表示，溪州媽護佑地方，后天宮今年結合溪厝社區在正殿舉辦大學堂，同時推廣宗教和藝文，課程開放報名，限額30名親子，不到半小時額滿，這要歸功溪州媽庇佑。

原訂今年要辦理捏麵秀、蔬果調飲秀、蝶谷巴特手做秀等12場系列親子教育課程，因疫情剩下1場；溪州后天宮文化推廣執行長陳奕霖表示，明年會繼續辦理並視疫情開放報名。

彰化縣溪州媽大學堂今天教捏千里眼公仔。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州媽大學堂今天教捏千里眼公仔。記者簡慧珍／攝影

延伸閱讀

56頁幾乎全是「複製貼上」！盧森堡總理認大學論文抄襲

江蘇宿遷／泗陽 媽祖文化園 特色美食在宿遷

跟風買《魷魚》公仔！她收到實品嚇傻 網笑翻：比原版還驚悚

虎豹潭8歲女童生日落水仍失蹤 劉父求土地公媽祖盼奇蹟

相關新聞

影／台中打莫德納第二劑 11月4日起直接向醫院及診所預約

第12期新冠肺炎疫苗AZ、BNT、莫德納三種疫苗分兩階段預約，被喻為我國公衛史上最複雜接種計畫。台中市長盧秀燕今指出，市...

彰化縣跨年經費不中斷 獵人移除綠鬛蜥斬斷生機

綠鬛蜥冬末到春季繁殖，偏偏這段時間公部門「關帳」，翌年3月過後才動支計畫經費，給被移除的綠鬛蜥「敗部復活」機會，許多縣市...

南投疫苗接種率達7成 尚未接種者可直接到院所預約

南投縣新冠肺炎疫苗第一劑接種率今天突破7成，衛生局也加速第二劑疫苗接種率，65歲以上民眾莫德納第2劑疫苗從29日起至11...

南投公車經營困難 高鐵田中路權一年多無業者申請

南投縣交通不便，台中高鐵站到集集鎮公車班次少，一趟需要4小時。南投縣議員王秋淑要求縣府，爭取公車行駛中彰快速道路，縮短時...

台中推智慧運輸 水湳自駕巴士獲交通部評鑑優等

交通部2019年智慧運輸發展建設計畫評鑑結果出爐，全國多達18個縣市參與評鑑計畫，台中市「水湳智慧城自駕巴士虛實場域整合...

才被議員盯結婚對數低 台中民政局公布6場主題式聯誼

台中市結婚對數逐年降低，從2017年17423對結婚跌至今年僅10578對，議員昨天呼籲民政局要重視。台中市民政局今天公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。