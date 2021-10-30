溪州后天宮媽祖大學堂報名課程秒殺 明年將續辦

受新冠疫情影響，一延再延的溪州媽大學堂今天開學，舉辦今年第一場也是最後一場的課程，30名親子捏麵捏出Q版千里眼公仔，四成親子來自外縣市，六成是在地民眾，翻轉去年外熱內冷的狀況。

溪州鄉溪州后天宮去年12月開辦溪州媽大學堂，規畫12堂課，受理網路報名，近八成學員來自外縣市，溪州本地鄉民不到三成，雖然受疫情影響，溪州媽大學堂今年要開辦課程，5月疫情警戒升級、7月疫情仍嚴峻都辦不成，直到最近疫情趨緩各項管制措施被鬆綁，總算今天開辦今年也是唯一的課程，由去年捏麵課講師「巫家捏麵館」館長巫俊雄教做千里眼公仔。

巫俊雄去年教捏媽祖公仔，事隔10個月，重新講一次捏麵技巧及應注意事項。他說，捏麵前洗乾淨雙手，以免要捏北極熊變成台灣黑熊，其次是先壓麵糰再搓揉成圓柱形，可使麵糰無折疊痕，避免捏出臉上有「傷疤」的公仔。

今天上課的學員專心聽講，按照講師指導，先做支架，再用黃、藍、紅、白麵糰捏千里眼公仔，公仔插進支架固定，再仔細修飾公仔的臉部表情、姿勢和服飾。

溪州后天宮管理委員會主任委會林佑順表示，溪州媽護佑地方，后天宮今年結合溪厝社區在正殿舉辦大學堂，同時推廣宗教和藝文，課程開放報名，限額30名親子，不到半小時額滿，這要歸功溪州媽庇佑。