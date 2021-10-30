影／台中打莫德納第二劑 11月4日起直接向醫院及診所預約

第12期新冠肺炎疫苗AZ、BNT、莫德納三種疫苗分兩階段預約，被喻為我國公衛史上最複雜接種計畫。台中市長盧秀燕今指出，市府目前是有史以來破紀錄施打劑量，第12輪預估會剩4萬劑莫德納疫苗，若民眾是莫德納第二劑接種對象，且間隔10周以上，11月4日至7日止，不必線上預約，可直接向醫療院、所預約，到現場接種第二劑疫苗。

台中市長盧秀燕今下午出席表演藝術相挺PLUS系列活動-金宇園掌中劇團《戲藝人生》，受訪提到台中市政府現在正施打第十二輪疫苗，施打近60萬劑，是市府有史以來破紀錄施打量。

她提醒，第十三輪接種BNT、AZ疫苗民眾，於11月3、4日先上網預約，預計提供3、40萬劑注射，但台中市醫護能量無法全數吸收，市政將開設快打站，全面施打。

另，第十二輪疫苗施打，預估莫德納會剩4萬劑，若民眾是莫德納第二劑接種對象，且間隔10周以上，11月4日至7日不用上網預約，可直接跟醫療院、所預約，到場施打莫德納第二劑疫苗，增加保護力。