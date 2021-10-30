彰化縣跨年經費不中斷 獵人移除綠鬛蜥斬斷生機

綠鬛蜥冬末到春季繁殖，偏偏這段時間公部門「關帳」，翌年3月過後才動支計畫經費，給被移除的綠鬛蜥「敗部復活」機會，許多縣市陷入綠鬛蜥抓不完的夢魘；彰化縣政府決心剷除二林溪綠鬛蜥，今年獵蜥行動延續到12月31日，並繼續執行到明年3月底，減少綠鬛蜥順利繁衍下一代的機率。

彰化縣綠鬛蜥繁殖大本營在二林鎮二林溪，牠們不但沿著溪畔土堤活動，時不時還跑到附近街道，嚇壞路人，縣政府委託彰化縣野鳥學會雇用兩名原住民青年獵人持合法工具移除，從10月上旬開始移除，一連3周移除300隻，扣除周休二日，平均一天移除100隻。

縣政府非常高興績效卓著，通知彰化縣野鳥學會，今年獵蜥行動執行到12月31日，明年元旦起到3月底請原住民青年獵人繼續移除。農業處處長邱奕志今天表示，移除強勢外來種綠鬛蜥的經費來自中央補助款，今年有，明年也會有，經費不中斷，所以縣政府繼續執行移除。

按照規定，公部門每年12月底「關帳」，各公部門都會催促委外執行計畫的單位提早在12月15日之前提報年度執行成果及需要核銷的單據，而活動計畫經費通常到翌年3月過後開始執行，綠鬛蜥年度繁殖期剛好落在這段期間，很多縣市移除行動到11月底暫停，執行單位忙著做成果報告、蒐整開銷單據和撰寫明年度計畫提報縣政府相關局室審核，如明年度計畫審查通過，等到來年3月才開始執行。

彰化縣野鳥學會理事長謝孟霖說，今年請到行家出手，原住民青年獵人果然技術高超，雙眼像掃描器，望過去就看出綠蠟蜥躲藏在樹林草叢間，獵蜥成果相當好，根據調查綠鬛蜥長大到28公分（含）以上有繁殖能力，原住民青年獵人移除的個體從20公分到53公分，等於直接斷除綠鬛蜥繁殖，有了縣政府「無跨年」的根除決心，相信可有效減少二林溪綠鬛蜥數量。

林務局統計，2016年移除綠鬛蜥527隻，到去年底移除1萬4500隻。可見綠鬛蜥繁殖速度驚人，估計半個台灣淪陷，農委會今年公告列為台灣有害外來種，彰化縣野鳥學會透過縣政府取得林務局提供獵人名單，強力移除二林溪綠鬛蜥。

中彰投是共同生活圈，台中、彰化都有綠鬛蜥危害紀錄，唯獨南投縣不見蜥蹤；南投林管處表示，綠鬛蜥在河岸土堤打洞築巢和產卵繁殖，沿著河岸擴散族群，南投縣有八卦山脈當屏障又氣溫較冷，到目前為止沒接獲民眾通報看見野外有綠鬛蜥。